Ніхто не здогадається, що він з дешевої курки: секретний рецепт рулету з лаваша

Приготуйте раз — і будете готувати його постійно

Лаваш — ідеальний помічник, коли треба швидко приготувати щось смачне й цікаве. Якщо ви вже тішите домашніх смачними та ситними конвертиками з лаваша, пропонуємо вашій увазі швидкий рулет з лаваша з курячим фаршем.

Страва просто та швидко готується, ще й продуктів потребує найпростіших. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

лаваш – 2 листа;

курячий фарш – 400 г.;

цибуля – 4 шт.;

яйця – 1 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

чорний перець – 0,5 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

вершкове масло;

томат – 1 шт.;

морква – 2 шт.;

вода – 100 мл.

Спосіб приготування:

Для одного рулету нам знадобиться два листи тонкого лаваша. Розгорнутий лист лаваша кладемо на стіл і змащуємо його розтопленим вершковим маслом. Викладаємо фарш в тарілку. Беремо дві ріпчасті цибулини і дрібно їх шаткуємо. Цибулю перекладаємо в миску до фаршу. Туди ж розбиваємо одне куряче яйце і додаємо спеції: сіль, чорний перець, паприка. Все добре перемішуємо. Половину фаршу викладаємо на лист лаваша і рівномірно розподіляємо його рівним шаром. Зверху накриваємо другим листом лаваша, добре змащуємо його розтопленим вершковим маслом. Зверху викладаємо другу половину фаршу і так само його розподіляємо. Все акуратно згортаємо в рулет, утрамбовуючи стінки. Рулет розрізаємо на однакові частини. Дрібно ріжемо ще дві цибулини. Обсмажуємо їх на олії. Додаємо натерту моркву. Обсмажуємо цибулю з морквою приблизно 4-5 хвилин. Потім беремо один помідор, ріжемо його дрібним кубиком і додаємо до цибулі та моркви на сковорідку. Додаємо також спеції: сіль та чорний перець до смаку. Тушкуємо приблизно 2-3 хвилини і наливаємо в засмажку 100 мілілітрів води. Викладаємо зверху на засмажку нарізані шматочки з лаваша, накриваємо все кришкою. Тушкуємо на середньому вогні ще приблизно 25-30 хвилин.

Страва виходить дуже смачною і ситною. Підійде як до святкового столу, так і для домашньої вечері. Приготуйте до такого рулету хрумкий салат з моркви — і не прогадаєте.