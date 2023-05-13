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Найкращий рецепт пирога: домашні будуть просити його щодня

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Найуніверсальніший пиріг
Найуніверсальніший пиріг. Фото shuba.life

Дивовижне тісто, що підійде до будь-якої начинки

Солоні пироги — універсальні. Вони значно корисніші за смажені пиріжки з начинкою. А ще, освоївши один вид тіста, можна безкінечно міняти вміст — і щоразу страва буде різною.

Наступний пиріг з грибами теж абсолютно універсальний. Тісто дивовижне, а начинка може бути будь-якою. Фаворит серед пирогів. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно — 200 гр.;
  • Вершкове масло — 100 гр.;
  • Сіль — 1/2 ч. л.;
  • Розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • Сметана 20% — 4 ст. л.;

Для начинки:

  • Картопля — 300 гр.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Гриби — 200 гр.;
  • Твердий сир — 100 гр.;
  • Олія для смаження;
  • Сіль та чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. На тертці натираємо холодне вершкове масло. Пальцями перетираємо його з борошном у крихту. Додаємо сіль та розпушувач.
  2. Потім додаємо сметану, перемішуємо. Далі місимо тісто. Поки готуєте начинку, готове тісто покладіть у пакет і в холодильник.
  3. Гриби нарізаємо і обсмажуємо із цибулею до золотистості, солимо. Картоплю відварюємо до напівготовності. Сир натираємо.
  4. Тісто ділимо наполовину. Одну частину розкочуємо або розподіляємо руками по дну форми. Нижній шар — гриби з цибулею, далі — тонко нарізані скибочки картоплі, останній шар — натертий сир.
  5. Закриваємо пиріг другою половиною тіста, защипуємо краї. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при 200 градусах впродовж 35-40 хвилин.

Хрумка скоринка, ситна і соковита начинка — такий простий, але напрочуд смачний пиріг. Він — цілком самостійна страва, але якщо є бажання, поки пиріг печеться можна приготувати легкий салат з моркви.

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#Рецепт #Гриби #Пиріг