Найкращий рецепт пирога: домашні будуть просити його щодня
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Дивовижне тісто, що підійде до будь-якої начинки
Солоні пироги — універсальні. Вони значно корисніші за смажені пиріжки з начинкою. А ще, освоївши один вид тіста, можна безкінечно міняти вміст — і щоразу страва буде різною.
Наступний пиріг з грибами теж абсолютно універсальний. Тісто дивовижне, а начинка може бути будь-якою. Фаворит серед пирогів. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.
Інгредієнти для тіста:
- Борошно — 200 гр.;
- Вершкове масло — 100 гр.;
- Сіль — 1/2 ч. л.;
- Розпушувач — 1/2 ч. л.;
- Сметана 20% — 4 ст. л.;
Для начинки:
- Картопля — 300 гр.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Гриби — 200 гр.;
- Твердий сир — 100 гр.;
- Олія для смаження;
- Сіль та чорний перець за смаком.
Спосіб приготування:
- На тертці натираємо холодне вершкове масло. Пальцями перетираємо його з борошном у крихту. Додаємо сіль та розпушувач.
- Потім додаємо сметану, перемішуємо. Далі місимо тісто. Поки готуєте начинку, готове тісто покладіть у пакет і в холодильник.
- Гриби нарізаємо і обсмажуємо із цибулею до золотистості, солимо. Картоплю відварюємо до напівготовності. Сир натираємо.
- Тісто ділимо наполовину. Одну частину розкочуємо або розподіляємо руками по дну форми. Нижній шар — гриби з цибулею, далі — тонко нарізані скибочки картоплі, останній шар — натертий сир.
- Закриваємо пиріг другою половиною тіста, защипуємо краї. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при 200 градусах впродовж 35-40 хвилин.
Хрумка скоринка, ситна і соковита начинка — такий простий, але напрочуд смачний пиріг. Він — цілком самостійна страва, але якщо є бажання, поки пиріг печеться можна приготувати легкий салат з моркви.