Найкращий рецепт пирога: домашні будуть просити його щодня

Дивовижне тісто, що підійде до будь-якої начинки

Солоні пироги — універсальні. Вони значно корисніші за смажені пиріжки з начинкою. А ще, освоївши один вид тіста, можна безкінечно міняти вміст — і щоразу страва буде різною.

Наступний пиріг з грибами теж абсолютно універсальний. Тісто дивовижне, а начинка може бути будь-якою. Фаворит серед пирогів. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти для тіста:

Борошно — 200 гр.;

Вершкове масло — 100 гр.;

Сіль — 1/2 ч. л.;

Розпушувач — 1/2 ч. л.;

Сметана 20% — 4 ст. л.;

Для начинки:

Картопля — 300 гр.;

Цибуля — 1 шт.;

Гриби — 200 гр.;

Твердий сир — 100 гр.;

Олія для смаження;

Сіль та чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

На тертці натираємо холодне вершкове масло. Пальцями перетираємо його з борошном у крихту. Додаємо сіль та розпушувач. Потім додаємо сметану, перемішуємо. Далі місимо тісто. Поки готуєте начинку, готове тісто покладіть у пакет і в холодильник. Гриби нарізаємо і обсмажуємо із цибулею до золотистості, солимо. Картоплю відварюємо до напівготовності. Сир натираємо. Тісто ділимо наполовину. Одну частину розкочуємо або розподіляємо руками по дну форми. Нижній шар — гриби з цибулею, далі — тонко нарізані скибочки картоплі, останній шар — натертий сир. Закриваємо пиріг другою половиною тіста, защипуємо краї. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при 200 градусах впродовж 35-40 хвилин.

Хрумка скоринка, ситна і соковита начинка — такий простий, але напрочуд смачний пиріг. Він — цілком самостійна страва, але якщо є бажання, поки пиріг печеться можна приготувати легкий салат з моркви.