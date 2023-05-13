Як у бабусі: найкращий рецепт тоненьких, аж мереживних млинців

Приготуйте їх раз — і іншого рецепта вже не захочете

Золотаві, з дірочками, смачні та в міру солодкі – всі люблять млинці. Їх можна як їсти самостійно, так і інтегрувати у складніші страви, такі як ситна м’ясна лазанья.

Розповідаємо про рецепт заварного тіста, з яким млинці будуть неймовірні — золотаві, ніжні, аж мереживні. Рецептом поділились на порталі Smachne.menu.

Інгредієнти:

Куряче яйце — 2 шт.

Борошно пшеничне — 150 г

Сіль — ½ ч. л.

Цукор пісок — 1.5 ст. л.

Молоко коров’яче — 300 мл

Олія рослинна — 2 ст. л.

Окріп — 200 мл

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбиваємо два яйця кімнатної температури. Додаємо сіль та цукор. Добре збиваємо вінчиком. Додаємо у суміш яєць і цукру молоко. Перед додаванням у тісто його теж треба потримати при кімнатній температурі. Одразу ставимо розігріватись сковороду. Просіюємо борошно, вводимо у отриману суміш порціями, щоб не було грудочок. Постійно розмішуємо. Доводимо тісто до однорідної консистенції. Додаємо до тіста 2 ст. л. рафінованої олії. Останнім відправляємо у тісто окріп. Перед першим млинцем змащуємо пательню олією і починаємо смажити.

Млинці готуються дуже швидко. У вас вже за 15 хвилин буде гора смакоти. Полийте її домашнім згущеним молоком — і можна смакувати.