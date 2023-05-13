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Як у бабусі: найкращий рецепт тоненьких, аж мереживних млинців

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Золотаві, м'які, тоненькі - хіба може бути щось смачніше
Золотаві, м'які, тоненькі - хіба може бути щось смачніше. Фото Freepik

Приготуйте їх раз — і іншого рецепта вже не захочете

Золотаві, з дірочками, смачні та в міру солодкі – всі люблять млинці. Їх можна як їсти самостійно, так і інтегрувати у складніші страви, такі як ситна м’ясна лазанья.

Розповідаємо про рецепт заварного тіста, з яким млинці будуть неймовірні — золотаві, ніжні, аж мереживні. Рецептом поділились на порталі Smachne.menu.

Інгредієнти:

  • Куряче яйце — 2 шт.
  • Борошно пшеничне — 150 г
  • Сіль — ½ ч. л.
  • Цукор пісок — 1.5 ст. л.
  • Молоко коров’яче — 300 мл
  • Олія рослинна — 2 ст. л.
  • Окріп — 200 мл

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску вбиваємо два яйця кімнатної температури. Додаємо сіль та цукор. Добре збиваємо вінчиком.
  2. Додаємо у суміш яєць і цукру молоко. Перед додаванням у тісто його теж треба потримати при кімнатній температурі. Одразу ставимо розігріватись сковороду.
  3. Просіюємо борошно, вводимо у отриману суміш порціями, щоб не було грудочок. Постійно розмішуємо. Доводимо тісто до однорідної консистенції.
  4. Додаємо до тіста 2 ст. л. рафінованої олії. Останнім відправляємо у тісто окріп.
  5. Перед першим млинцем змащуємо пательню олією і починаємо смажити.

Млинці готуються дуже швидко. У вас вже за 15 хвилин буде гора смакоти. Полийте її домашнім згущеним молоком — і можна смакувати.

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