Як у бабусі: найкращий рецепт тоненьких, аж мереживних млинців
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Приготуйте їх раз — і іншого рецепта вже не захочете
Золотаві, з дірочками, смачні та в міру солодкі – всі люблять млинці. Їх можна як їсти самостійно, так і інтегрувати у складніші страви, такі як ситна м’ясна лазанья.
Розповідаємо про рецепт заварного тіста, з яким млинці будуть неймовірні — золотаві, ніжні, аж мереживні. Рецептом поділились на порталі Smachne.menu.
Інгредієнти:
- Куряче яйце — 2 шт.
- Борошно пшеничне — 150 г
- Сіль — ½ ч. л.
- Цукор пісок — 1.5 ст. л.
- Молоко коров’яче — 300 мл
- Олія рослинна — 2 ст. л.
- Окріп — 200 мл
Спосіб приготування:
- У глибоку миску вбиваємо два яйця кімнатної температури. Додаємо сіль та цукор. Добре збиваємо вінчиком.
- Додаємо у суміш яєць і цукру молоко. Перед додаванням у тісто його теж треба потримати при кімнатній температурі. Одразу ставимо розігріватись сковороду.
- Просіюємо борошно, вводимо у отриману суміш порціями, щоб не було грудочок. Постійно розмішуємо. Доводимо тісто до однорідної консистенції.
- Додаємо до тіста 2 ст. л. рафінованої олії. Останнім відправляємо у тісто окріп.
- Перед першим млинцем змащуємо пательню олією і починаємо смажити.
Млинці готуються дуже швидко. У вас вже за 15 хвилин буде гора смакоти. Полийте її домашнім згущеним молоком — і можна смакувати.