Весна в банці: готуємо бюджетне варення з квітів бузку

Готувати його зовсім просто

Зараз, коли все цвіте, так і хочеться законсервувати це відчуття загальної свіжості. І є деякі способи це зробити. Якщо ви вже готували вино з кульбаб, обов’язково вийдіть у поле чи просто якомога далі від доріг — по бузок. Може ви здивуєтесь, але з цієї чарівної весняної квітки варять чудове бузкове варення, яке на смак злегка нагадує гречаний мед.

Перш ніж почати готувати слід зазначити, що колір і сорт бузку не має особливого значення. Головне, щоб квіти були свіжі і не підв’ялі. На порталі "Етнософт" розповіли, як приготувати смачне та ніжне варення з бузку.

Інгредієнти:

0,5 кг квітів бузку (без стебел);

0,5 кг цукру;

1 лимон;

0,5 л води.

Спосіб приготування:

Кип’ятимо в каструльці воду. Відокремлюємо 1/3 квітів і засипаємо їх в окріп. Прикриваємо каструлю кришкою і прибираємо її з плити. Нехай відвар охолоне і настоїться. Проціджуємо відвар. Квіточки можна викинути, вони більше не потрібні. Решту квітів ретельно розтираємо з цукром. Однорідна паста, звичайно, не вийде, але і "кашки" буде досить. Всипаємо перетерті з цукром квіти у відвар. Додаємо вичавлений з лимона сік і варимо варення не менше 20 хвилин – поки не загусне сироп до консистенції рідкого меду. Готове бузкове варення розливаємо по невеликих баночках з кришками.

У такому вигляді заготовка може зберігатись кілька місяців. Якщо ж банки стерилізувати — то і до наступного цвітіння бузку.