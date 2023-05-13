Весна в банці: готуємо бюджетне варення з квітів бузку
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Готувати його зовсім просто
Зараз, коли все цвіте, так і хочеться законсервувати це відчуття загальної свіжості. І є деякі способи це зробити. Якщо ви вже готували вино з кульбаб, обов’язково вийдіть у поле чи просто якомога далі від доріг — по бузок. Може ви здивуєтесь, але з цієї чарівної весняної квітки варять чудове бузкове варення, яке на смак злегка нагадує гречаний мед.
Перш ніж почати готувати слід зазначити, що колір і сорт бузку не має особливого значення. Головне, щоб квіти були свіжі і не підв’ялі. На порталі "Етнософт" розповіли, як приготувати смачне та ніжне варення з бузку.
Інгредієнти:
- 0,5 кг квітів бузку (без стебел);
- 0,5 кг цукру;
- 1 лимон;
- 0,5 л води.
Спосіб приготування:
- Кип’ятимо в каструльці воду. Відокремлюємо 1/3 квітів і засипаємо їх в окріп. Прикриваємо каструлю кришкою і прибираємо її з плити. Нехай відвар охолоне і настоїться.
- Проціджуємо відвар. Квіточки можна викинути, вони більше не потрібні.
- Решту квітів ретельно розтираємо з цукром. Однорідна паста, звичайно, не вийде, але і "кашки" буде досить.
- Всипаємо перетерті з цукром квіти у відвар. Додаємо вичавлений з лимона сік і варимо варення не менше 20 хвилин – поки не загусне сироп до консистенції рідкого меду.
- Готове бузкове варення розливаємо по невеликих баночках з кришками.
У такому вигляді заготовка може зберігатись кілька місяців. Якщо ж банки стерилізувати — то і до наступного цвітіння бузку.