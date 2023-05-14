Рецепт маринаду, який перетворить навіть дешеві ковбаски на ресторанну страву

Маринад покращить будь-яку страву

Важко уявити вилазку на природу без смачного пікніка. І якщо консерви та бутерброди вже набридли, найкращим варіантом будуть ковбаски для гриля. Вони сильно економлять ваш час, але нерідко до смаку виходять прісними. Щоб страва для трапези на природі вийшла апетитною та смачною, використовують один нехитрий маринад.

Рецепт Рixelinform підійде не лише для ковбасок. З таким маринадом смачнішими стануть навіть найдешевші сосиски. Добавка надасть страві особливого аромату, пікантності та соковитості.

Інгредієнти:

часник – 2 зубчики;

мед – 2 ст. л.;

томатна паста – 1 ст. л.;

гірчиця зерниста – 1 ст. л.;

гострий мелений перець — щіпка;

зіра або коріандр мелений — 2 щіпки;

сік лимона – 5 крапель.

Спосіб приготування:

Зубчики часнику потрібно дрібно натерти чи прогнати через прес. Часникову масу необхідно змішати до однорідного стану з медом, томатною пастою, гірчицею, перцем, коріандром (зірою), соком лимона. Суміш, що вийшла, пензликом нанести на ковбаски та відправити на гриль. Смажити до готовності.

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