Три інгредієнти та казан – і забудете про шашлики: рецепт картоплі з м’ясом

Страва готується просто та з’їдається швидко

Найнеобхідніша річ для відпочинку на природі – казан. Їжа у казані виходить надзвичайно смачною – так неможливо приготувати ні на сковороді, ні в духовці.

Сьогодні ми розповімо, як приготувати картоплю з м’ясом у казані за рецептом "Цесмак". Ця страва відрізняється настільки незвичайним ароматом та соковитістю, що точно сподобається всім!

Як приготувати картоплю з м’ясом у казані

Інгредієнти:

соняшникова олія – 1 л;

картопля – 3 кг;

баранина — 3 кг;

цибуля – 500 г;

вода – 150 мл;

петрушка — 1 пуч.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Поставте котел на багаття і налийте в нього олію, добре розігрійте. Почистьте картоплю і наріжте великими брусками. Наріжте півкільцями цибулю. Розділіть нарізану картоплю на частини та обсмажте в казані до рум’яної скоринки. Наріжте м’ясо на середні шматки та обсмажуйте у казані протягом 15 хвилин, періодично перевертаючи шматочки. Коли м’ясо приготується, додайте нарізану цибулю та 150 г води. Накрийте кришкою котел і тушкуйте м’ясо ще 30 хвилин. Потім відправте в котел обсмажену картоплю та перемішайте з м’ясом. Посоліть і поперчіть картоплю та м’ясо до смаку, додайте улюблені спеції. Дайте картоплі з м’ясом трохи постояти під закритою кришкою. Викладіть картоплю з м’ясом на велику страву і посипте нарізаною петрушкою. Щоб прибрати надлишки олії, можна застелити страву лавашем.

До речі, смачний лаваш можна приготувати самостійно. Вам для цього знадобиться лише три інгредієнти.