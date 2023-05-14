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Три інгредієнти та казан – і забудете про шашлики: рецепт картоплі з м’ясом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачна картопля у казані
Смачна картопля у казані. Фото cesmak.info

Страва готується просто та з’їдається швидко

Найнеобхідніша річ для відпочинку на природі – казан. Їжа у казані виходить надзвичайно смачною – так неможливо приготувати ні на сковороді, ні в духовці.

Сьогодні ми розповімо, як приготувати картоплю з м’ясом у казані за рецептом "Цесмак". Ця страва відрізняється настільки незвичайним ароматом та соковитістю, що точно сподобається всім!

Як приготувати картоплю з м’ясом у казані

Інгредієнти:

  • соняшникова олія – 1 л;
  • картопля – 3 кг;
  • баранина — 3 кг;
  • цибуля – 500 г;
  • вода – 150 мл;
  • петрушка — 1 пуч.;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Поставте котел на багаття і налийте в нього олію, добре розігрійте.
  2. Почистьте картоплю і наріжте великими брусками. Наріжте півкільцями цибулю.
  3. Розділіть нарізану картоплю на частини та обсмажте в казані до рум’яної скоринки.
  4. Наріжте м’ясо на середні шматки та обсмажуйте у казані протягом 15 хвилин, періодично перевертаючи шматочки.
  5. Коли м’ясо приготується, додайте нарізану цибулю та 150 г води.
  6. Накрийте кришкою котел і тушкуйте м’ясо ще 30 хвилин. Потім відправте в котел обсмажену картоплю та перемішайте з м’ясом.
  7. Посоліть і поперчіть картоплю та м’ясо до смаку, додайте улюблені спеції. Дайте картоплі з м’ясом трохи постояти під закритою кришкою.
  8. Викладіть картоплю з м’ясом на велику страву і посипте нарізаною петрушкою. Щоб прибрати надлишки олії, можна застелити страву лавашем.

До речі, смачний лаваш можна приготувати самостійно. Вам для цього знадобиться лише три інгредієнти.

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#Рецепт #Картопля #Баранина #Готуємо вдома