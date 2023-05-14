Три інгредієнти та казан – і забудете про шашлики: рецепт картоплі з м’ясом
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Страва готується просто та з’їдається швидко
Найнеобхідніша річ для відпочинку на природі – казан. Їжа у казані виходить надзвичайно смачною – так неможливо приготувати ні на сковороді, ні в духовці.
Сьогодні ми розповімо, як приготувати картоплю з м’ясом у казані за рецептом "Цесмак". Ця страва відрізняється настільки незвичайним ароматом та соковитістю, що точно сподобається всім!
Як приготувати картоплю з м’ясом у казані
Інгредієнти:
- соняшникова олія – 1 л;
- картопля – 3 кг;
- баранина — 3 кг;
- цибуля – 500 г;
- вода – 150 мл;
- петрушка — 1 пуч.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Поставте котел на багаття і налийте в нього олію, добре розігрійте.
- Почистьте картоплю і наріжте великими брусками. Наріжте півкільцями цибулю.
- Розділіть нарізану картоплю на частини та обсмажте в казані до рум’яної скоринки.
- Наріжте м’ясо на середні шматки та обсмажуйте у казані протягом 15 хвилин, періодично перевертаючи шматочки.
- Коли м’ясо приготується, додайте нарізану цибулю та 150 г води.
- Накрийте кришкою котел і тушкуйте м’ясо ще 30 хвилин. Потім відправте в котел обсмажену картоплю та перемішайте з м’ясом.
- Посоліть і поперчіть картоплю та м’ясо до смаку, додайте улюблені спеції. Дайте картоплі з м’ясом трохи постояти під закритою кришкою.
- Викладіть картоплю з м’ясом на велику страву і посипте нарізаною петрушкою. Щоб прибрати надлишки олії, можна застелити страву лавашем.
До речі, смачний лаваш можна приготувати самостійно. Вам для цього знадобиться лише три інгредієнти.