Два інгредієнти – і вам знесе голову: рецепт запеченого сиру

Проста страва без зайвої метушні

Ви б хотіли рецепт незвичайної закуски? Якщо в холодильнику є сир, вважайте, найсмачніша страва готова.

Сир у фарші смачний і сам собою, але слід додати до нього соус, як ви втратите голову. Запечений у фарші сир за рецептом Shuba — це найвдаліше поєднання, що підходить до домашньої вечірки будь-якого формату. Апетитні кульки в хрумкому паніруванні — просто, універсально, смачно!

Як приготувати сир, запечений у фарші

Інгредієнти на 4 порції:

курячий фарш — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця — 1 шт.;

сир твердий — 150 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак;

панірувальні сухарі — 100 г.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте і натріть на тертку, помийте зелень і подрібніть. Додайте у фарш цибулю, зелень, яйце, сіль, перець і ретельно перемішайте. Наріжте сир брусочками. З фаршу зробіть коржики, посередині кладіть брусочки сиру. Краї фаршу з’єднайте та защипайте. Обваляйте вироби в панірувальних сухарях і викладіть на застелений пергаментом лист. Помістіть духовку в розігріту до 180°C на 30 хвилин. Подавайте страву гарячим з улюбленим соусом.

До речі, чудову заправку можна приготувати із грибів. Витончений м’який смак заправки підкреслить смак страви, але для її приготування вам знадобиться зовсім небагато продуктів.