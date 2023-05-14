Хрумка закуска і ні грама олії: рецепт незрівнянних кабачкових паличок
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Ароматна хрустинка нікого не залишить байдужим
Кабачки давно стали універсальним овочем. З ними можна приготувати найрізноманітніші та найсмачніші страви. Печені та смажені, з фаршем та сиром, хрусткі та мариновані кабачки — усіх не перелічиш!
Сьогодні ми приготуємо смачну та просту закуску від "Скарбнички рецептів". Хрумкі та дуже апетитні кабачкові палички стануть відмінним перекусом у будь-якій ситуації.
Як приготувати кабачкові палички
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- сметана — 200 г або 2 яйця;
- часник — 2 зуб.;
- сир твердий – 100 г;
- сіль, перець, спеції – до смаку;
- сухарі панірувальні — 100 г.
Спосіб приготування:
- Ріжемо кабачки брусочками, близько 5 см завдовжки і близько 1.5 – 2 см завтовшки.
- Сметану заправляємо тертим часником, сіллю, перцем, ароматними травами та спеціями до смаку.
- Натираємо на середній тертці сир твердий і змішуємо з панірувальними сухарями.
- Спочатку кожен кабачковий брусочок занурюємо в сметанний соус, потім паніруємо в паніруванні із сиру та сухарів.
- Деко застилаємо пергаментом і викладаємо брусочки.
- Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько 25-30 хвилин.
Подавати страву краще зі сметанним соусом. Смачного!