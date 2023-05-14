Хрумка закуска і ні грама олії: рецепт незрівнянних кабачкових паличок

Ароматна хрустинка нікого не залишить байдужим

Кабачки давно стали універсальним овочем. З ними можна приготувати найрізноманітніші та найсмачніші страви. Печені та смажені, з фаршем та сиром, хрусткі та мариновані кабачки — усіх не перелічиш!

Сьогодні ми приготуємо смачну та просту закуску від "Скарбнички рецептів". Хрумкі та дуже апетитні кабачкові палички стануть відмінним перекусом у будь-якій ситуації.

Як приготувати кабачкові палички

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

сметана — 200 г або 2 яйця;

часник — 2 зуб.;

сир твердий – 100 г;

сіль, перець, спеції – до смаку;

сухарі панірувальні — 100 г.

Спосіб приготування:

Ріжемо кабачки брусочками, близько 5 см завдовжки і близько 1.5 – 2 см завтовшки. Сметану заправляємо тертим часником, сіллю, перцем, ароматними травами та спеціями до смаку. Натираємо на середній тертці сир твердий і змішуємо з панірувальними сухарями. Спочатку кожен кабачковий брусочок занурюємо в сметанний соус, потім паніруємо в паніруванні із сиру та сухарів. Деко застилаємо пергаментом і викладаємо брусочки. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько 25-30 хвилин.

Подавати страву краще зі сметанним соусом. Смачного!