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Хрумка закуска і ні грама олії: рецепт незрівнянних кабачкових паличок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачкові палички врятують вас від голоду
Кабачкові палички врятують вас від голоду. Фото skarbnychka-retseptiv

Ароматна хрустинка нікого не залишить байдужим

Кабачки давно стали універсальним овочем. З ними можна приготувати найрізноманітніші та найсмачніші страви. Печені та смажені, з фаршем та сиром, хрусткі та мариновані кабачки — усіх не перелічиш!

Сьогодні ми приготуємо смачну та просту закуску від "Скарбнички рецептів". Хрумкі та дуже апетитні кабачкові палички стануть відмінним перекусом у будь-якій ситуації.

Як приготувати кабачкові палички

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • сметана — 200 г або 2 яйця;
  • часник — 2 зуб.;
  • сир твердий – 100 г;
  • сіль, перець, спеції – до смаку;
  • сухарі панірувальні — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Ріжемо кабачки брусочками, близько 5 см завдовжки і близько 1.5 – 2 см завтовшки.
  2. Сметану заправляємо тертим часником, сіллю, перцем, ароматними травами та спеціями до смаку.
  3. Натираємо на середній тертці сир твердий і змішуємо з панірувальними сухарями.
  4. Спочатку кожен кабачковий брусочок занурюємо в сметанний соус, потім паніруємо в паніруванні із сиру та сухарів.
  5. Деко застилаємо пергаментом і викладаємо брусочки.
  6. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько 25-30 хвилин.

Подавати страву краще зі сметанним соусом. Смачного!

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