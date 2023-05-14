Рецепт салату, якого точно не залишиться на столі: три інгредієнти – і страва готова

Спробуйте — і ви не пошкодуєте

За наявності невеликого шматка вареного м’яса можна швидко приготувати салат зі свининою. Вийде досить ситна страва, яка обов’язково сподобається сильній половинці.

Такий салат від "Бабусиних рецептів" настільки ситний, що він може замінити навіть основну страву. Страва також чудово підійде для святкового столу.

Як приготувати салат зі свинини

Інгредієнти:

свинина – 350 г;

соняшникова олія – 100 мл;

морква – 650 г;

сіль — 1,5 ч. л.;

цибуля ріпчаста — 3 шт.;

оцет 70% — 2 ч. л.;

вода – 200 мл;

мелена паприка та чорний мелений перець – на смак.

Спосіб приготування:

У каструлю з несолоною водою відправляємо свинину, доводимо м’ясо до кипіння, знімаємо піну з води. Далі потрібно варити м’ясо на середньому вогні до готовності. Після охолодження свинину нарізаємо упоперек волокон тонкою соломкою. У воду виливаємо оцет, змішуємо. Заливаємо оцтовим розчином подрібнене м’ясо, залишаємо на півгодини маринуватися. Відварюємо моркву, подрібнюємо на великій тертці, цибулини нарізаємо півкільцями. У каструлю викладаємо перший морквяний шар, а другий цибулевий. На цибульний шар викладаємо подрібнену свинину, попередньо забираємо з м’яса зайву рідину. Шар свинини слід посолити. У сотейнику розігріваємо олію до появи диму. Шар свинини заливаємо тонким струмком, перемішуємо всі компоненти. Забираємо салат у холодильник мінімум на 8 годин.

Визначити натуральність м’яса можна за допомогою сірника. Півхвилинки — і ви впевнені в його якості.