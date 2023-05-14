Ніхто не відмовиться від такого "торту": неймовірний копійчаний святковий салат
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Це непросто, але смак того вартий
Ефектні салати до святкового столу, на кшталт неймовірної закуски "Ніч" — окрема сторінка кулінарії. На них зазвичай йде чимало часу, але результат перевершує всі сподівання.
Розповідаємо про один із таких салатів — з маринованих огірків і курячої печінки. Він виходить соковитим і ніжним. А ще має ефектний вигляд на святковому столі. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.
Інгредієнти:
- Печінка куряча — 250 г
- Яйце куряче — 3 шт
- Морква — 1 шт
- Цибуля червона — 1 шт
- Огірок маринований — 3 шт
- Петрушка — 1/2 пуч.
- Сік лимонний — 2 ст. л.
- Для соусу:
- Сметана — 3 ст. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Гірчиця (зерниста) — 1 ч. л.
- Часник — 1 зуб.
- Сіль
- Перець чорний
Спосіб приготування:
- Заздалегідь відварюємо яйця, курячу печінку та моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і маринуємо в лимонному соці. Це займе 10-15 хвилин, в цей час можна зайнятися іншими інгредієнтами.
- Огірки нарізаємо кубиками такого ж розміру, що і цибулю. Моркву натираємо на крупній тертці. Курячу печінку досить дрібно нарізаємо.
- Відокремлюємо білки від жовтків. Білки натираємо на крупній тертці, жовтки — на дрібній. Для соусу змішуємо сметану, майонез, гірчицю та подрібнений часник. Солимо та перчимо.
- З цибулі і огірків зливаємо рідину, злегка віджимаємо овочі. Петрушку дрібнимо.
- Збираємо салат: на дно глибокого салатника викладаємо шар білків, змащуємо соусом. Далі йде шар моркви, подрібнена петрушка, соус. Викладаємо огірки, шар цибулі, знову змащуємо соусом.
- Останнім шаром викладаємо курячу печінку. Збираючи салат, кожен шар трохи притискаємо, утрамбовувати. Салатник прикриваємо кришкою або затягуємо харчовою плівкою і ставимо в морозилку на 15-20 хвилин.
- Через 20 хвилин дістаємо салатник з морозилки, накриваємо його тарілкою і перевертаємо. Посипаємо його тертими жовтками.
Цей салат не лише смачний, а й дуже ефектний — всі спитають його рецепт. Просто як смачної закуски "Хризантема".