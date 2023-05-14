Ніхто не відмовиться від такого "торту": неймовірний копійчаний святковий салат

Це непросто, але смак того вартий

Ефектні салати до святкового столу, на кшталт неймовірної закуски "Ніч" — окрема сторінка кулінарії. На них зазвичай йде чимало часу, але результат перевершує всі сподівання.

Розповідаємо про один із таких салатів — з маринованих огірків і курячої печінки. Він виходить соковитим і ніжним. А ще має ефектний вигляд на святковому столі. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

Печінка куряча — 250 г

Яйце куряче — 3 шт

Морква — 1 шт

Цибуля червона — 1 шт

Огірок маринований — 3 шт

Петрушка — 1/2 пуч.

Сік лимонний — 2 ст. л.

Для соусу:

Сметана — 3 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Гірчиця (зерниста) — 1 ч. л.

Часник — 1 зуб.

Сіль

Перець чорний

Спосіб приготування:

Заздалегідь відварюємо яйця, курячу печінку та моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і маринуємо в лимонному соці. Це займе 10-15 хвилин, в цей час можна зайнятися іншими інгредієнтами. Огірки нарізаємо кубиками такого ж розміру, що і цибулю. Моркву натираємо на крупній тертці. Курячу печінку досить дрібно нарізаємо. Відокремлюємо білки від жовтків. Білки натираємо на крупній тертці, жовтки — на дрібній. Для соусу змішуємо сметану, майонез, гірчицю та подрібнений часник. Солимо та перчимо. З цибулі і огірків зливаємо рідину, злегка віджимаємо овочі. Петрушку дрібнимо. Збираємо салат: на дно глибокого салатника викладаємо шар білків, змащуємо соусом. Далі йде шар моркви, подрібнена петрушка, соус. Викладаємо огірки, шар цибулі, знову змащуємо соусом. Останнім шаром викладаємо курячу печінку. Збираючи салат, кожен шар трохи притискаємо, утрамбовувати. Салатник прикриваємо кришкою або затягуємо харчовою плівкою і ставимо в морозилку на 15-20 хвилин. Через 20 хвилин дістаємо салатник з морозилки, накриваємо його тарілкою і перевертаємо. Посипаємо його тертими жовтками.

Цей салат не лише смачний, а й дуже ефектний — всі спитають його рецепт. Просто як смачної закуски "Хризантема".