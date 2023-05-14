Наїсться вся сім’я: гігантський дерун з сирною начинкою

Швидко готується, а з’їдається ще швидше

Ароматні деруни зі скоринкою — улюблена страва багатьох. Та вони потребують багато часу та зусиль. Натомість пропонуємо спробувати один гігантський дерун. Щоб було ще смачніше, засмажте його з сирною начинкою.

Така страва виходить надзвичайно ароматною, ситною та смачною. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

450 г. картоплі;

100 г. плавленого сиру;

яйце;

20 г. зеленої цибулі;

сіль та спеції за смаком;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Подрібнюємо зелену цибулю. Викладаємо в миску й додаємо яйце. Все ретельно перемішуємо. Потім натираємо плавлений сир. Відправляємо його в іншу миску. Потім очищуємо картоплю та натираємо на дрібній тертці. Сковорідку змащуємо олією. Викладаємо половину картопляної суміші та розрівнюємо по всій сковорідці. Зверху викладаємо зелену цибулю. Потім формуємо шар з плавленого сиру. Накриваємо рештою картоплі та смажимо під кришкою. Коли страва схопиться і по кімнаті попливуть аромати смаженої картоплі — перевертаємо і готуємо ще 7-8 хвилин.

Такий дерун нарізається як піца — трикутничками. Страва стане чудовим сніданком або перекусом для кількох людей. Подайте її зі смачним соусом на основі сметани — і не пошкодуєте.