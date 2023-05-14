Наїсться вся сім’я: гігантський дерун з сирною начинкою
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Швидко готується, а з’їдається ще швидше
Ароматні деруни зі скоринкою — улюблена страва багатьох. Та вони потребують багато часу та зусиль. Натомість пропонуємо спробувати один гігантський дерун. Щоб було ще смачніше, засмажте його з сирною начинкою.
Така страва виходить надзвичайно ароматною, ситною та смачною. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 450 г. картоплі;
- 100 г. плавленого сиру;
- яйце;
- 20 г. зеленої цибулі;
- сіль та спеції за смаком;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо зелену цибулю. Викладаємо в миску й додаємо яйце. Все ретельно перемішуємо. Потім натираємо плавлений сир. Відправляємо його в іншу миску. Потім очищуємо картоплю та натираємо на дрібній тертці.
- Сковорідку змащуємо олією. Викладаємо половину картопляної суміші та розрівнюємо по всій сковорідці. Зверху викладаємо зелену цибулю. Потім формуємо шар з плавленого сиру.
- Накриваємо рештою картоплі та смажимо під кришкою. Коли страва схопиться і по кімнаті попливуть аромати смаженої картоплі — перевертаємо і готуємо ще 7-8 хвилин.
Такий дерун нарізається як піца — трикутничками. Страва стане чудовим сніданком або перекусом для кількох людей. Подайте її зі смачним соусом на основі сметани — і не пошкодуєте.