Улюблений десерт дитинства: пташине молоко — найпростіший десерт
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Здивуйте близьких смачними цукерками
Десерти без випічки, такі як неймовірний сирний торт, приходять на поміч, коли немає ні часу, ні сил на складні торти. Один із таких рецептів, багатьом улюблений з дитинства — пташине молоко.
Здається, що це дуже складно, але насправді його приготування елементарне. theLime ділиться простим рецептом.
Інгредієнти:
- желатин (25 г)
- холодне молоко (150 мл)
- кисломолочний сир (350 г)
- згущене молоко (200 г)
- вершки 33% (200 мл)
- шоколад (150 г)
- олія (2 ст. л.)
Спосіб приготування:
- В холодне молоко висипаємо желатин і чекаємо, доки він набухне. В цей час дуже холодні жирні вершки збиваємо за допомогою міксера до м'яких піків.
- Змішуємо сир і згущене молоко. Збиваємо іх разом блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовій печі або водяній бані, додаємо в сирну масу, потім ще раз збиваємо.
- До сирної маси поетапно додаємо збиті вершки. Все ще раз перемішуємо та виливаємо у змащену олією форму.
- Відправляємо застигати у холодильник приблизно на 2 години. В цей час можна зайнятись глазуррю.
- У невелику каструлю висипаємо шматочки подрібненого шоколаду, додаємо рослинну олію, розтоплюємо на середньому вогні. Поливаємо зверху десерт із желатином і ставимо в холод на кілька годин. Можна нарізати начинку і обмокнути у шоколад кожний шматочок.
Найкраще зберігати готовий десерт в холодильнику. Ці солодощі — ідеальний варіант, коли до кави в джезві хочеться чогось неймовірного, і, разом із тим, знайомого з дитинства.