Улюблений десерт дитинства: пташине молоко — найпростіший десерт

Здивуйте близьких смачними цукерками

Десерти без випічки, такі як неймовірний сирний торт, приходять на поміч, коли немає ні часу, ні сил на складні торти. Один із таких рецептів, багатьом улюблений з дитинства — пташине молоко.

Здається, що це дуже складно, але насправді його приготування елементарне. theLime ділиться простим рецептом.

Інгредієнти:

желатин (25 г)

холодне молоко (150 мл)

кисломолочний сир (350 г)

згущене молоко (200 г)

вершки 33% (200 мл)

шоколад (150 г)

олія (2 ст. л.)

Спосіб приготування:

В холодне молоко висипаємо желатин і чекаємо, доки він набухне. В цей час дуже холодні жирні вершки збиваємо за допомогою міксера до м'яких піків. Змішуємо сир і згущене молоко. Збиваємо іх разом блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовій печі або водяній бані, додаємо в сирну масу, потім ще раз збиваємо. До сирної маси поетапно додаємо збиті вершки. Все ще раз перемішуємо та виливаємо у змащену олією форму. Відправляємо застигати у холодильник приблизно на 2 години. В цей час можна зайнятись глазуррю. У невелику каструлю висипаємо шматочки подрібненого шоколаду, додаємо рослинну олію, розтоплюємо на середньому вогні. Поливаємо зверху десерт із желатином і ставимо в холод на кілька годин. Можна нарізати начинку і обмокнути у шоколад кожний шматочок.

Найкраще зберігати готовий десерт в холодильнику. Ці солодощі — ідеальний варіант, коли до кави в джезві хочеться чогось неймовірного, і, разом із тим, знайомого з дитинства.