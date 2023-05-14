Таку картоплю будуть просити щодня: неймовірна страва з трьох простих продуктів

Простий рецепт найсмачнішого гарніру

Розповідаємо, як за допомогою кількох продуктів перетворити улюблений гарнір — картоплю, на щось набагато цікавіше, ніж картопляне пюре. Мова йде про картоплю по-римськи.

Це смачний і апетитний гарнір. Він ідеально доповнює легкі страви з м’яса та риби. Рецептом поділились на порталі Simplekitchen.

Інгредієнти:

1 кг 600 г картоплі

100 г тертого сиру пекоріно романо

100 мл незбираного молока

оливкова олія

сіль

перець

Спосіб приготування:

Миємо та чистимо від шкірки картоплю. Нарізаємо її кружечками товщиною приблизно 2 мм. Змащуємо краї та дно прямокутної форми для запікання розміром приблизно 18×24 см олією. Посипаємо невеликою кількістю тертого пекоріно. Розкладаємо третину скибочок картоплі, трохи внахльост, приправляємо сіллю та перцем. Посипаємо ще тертим пекоріно. Те ж саме повторюємо з другим шаром картоплі, сіллю, перцем і сиром. Розкладаємо останню третину картоплі, що залишилася. Додаємо сіль, перець, і засипаємо сиром. У форму для запікання наливаємо молоко — спускаючи його з кута, а не наливаючи безпосередньо на картоплю. Випікаємо в попередньо розігрітій до 220°C духовці приблизно 40-45 хвилин. Ще один маркер готовності — золотиста скоринка.

Картоплю можна подавати вже за кілька хвилин після того, як дістали її з духовки. Цей рецепт чимось схожий на неймовірний картопляний гратен, але ще простіший.