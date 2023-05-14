Таку картоплю будуть просити щодня: неймовірна страва з трьох простих продуктів
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Простий рецепт найсмачнішого гарніру
Розповідаємо, як за допомогою кількох продуктів перетворити улюблений гарнір — картоплю, на щось набагато цікавіше, ніж картопляне пюре. Мова йде про картоплю по-римськи.
Це смачний і апетитний гарнір. Він ідеально доповнює легкі страви з м’яса та риби. Рецептом поділились на порталі Simplekitchen.
Інгредієнти:
- 1 кг 600 г картоплі
- 100 г тертого сиру пекоріно романо
- 100 мл незбираного молока
- оливкова олія
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
- Миємо та чистимо від шкірки картоплю. Нарізаємо її кружечками товщиною приблизно 2 мм.
- Змащуємо краї та дно прямокутної форми для запікання розміром приблизно 18×24 см олією. Посипаємо невеликою кількістю тертого пекоріно.
- Розкладаємо третину скибочок картоплі, трохи внахльост, приправляємо сіллю та перцем. Посипаємо ще тертим пекоріно. Те ж саме повторюємо з другим шаром картоплі, сіллю, перцем і сиром.
- Розкладаємо останню третину картоплі, що залишилася. Додаємо сіль, перець, і засипаємо сиром.
- У форму для запікання наливаємо молоко — спускаючи його з кута, а не наливаючи безпосередньо на картоплю. Випікаємо в попередньо розігрітій до 220°C духовці приблизно 40-45 хвилин. Ще один маркер готовності — золотиста скоринка.
Картоплю можна подавати вже за кілька хвилин після того, як дістали її з духовки. Цей рецепт чимось схожий на неймовірний картопляний гратен, але ще простіший.