Ідеальний для першої спеки: латвійський чай з бузку
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Цікавий напій з гірчинкою, що втамовує спрагу
Якщо ви вже готувати оригінальне бузкове варення, обов’язково спробуйте заварити чай з квітів бузку. Його навчились заварювати у Латвії. Смак — просто неймовірний. Він має характерну гірчинку та відмінно втамовує спрагу.
Бузок для заварювання потрібно збирати далеко від доріг, найкраще – у сільській місцевості. За смаком додається цукор, мед та лимон — для регулювання смаку. Як приготувати цей напій, розповіли на порталі food.segodnya.ua.
Інгредієнти:
- 3 склянки квіток бузку;
- 4 склянки окропу;
- лимон, цукор, мед або кленовий сироп для подачі.
Спосіб приготування:
- Квіти бузку без зелених чашолистків поміщаємо у велику, бажано термостійку ємність. Заливаємо їх окропом.
- Посудину з чаєм найкраще залишити на ніч. Зранку рідину проціджуємо. Квіти можна викинути — весь смак напою вони вже віддали.
- Тепер ми маємо заварку. Вона відчутно гірка. На свій смак розбавляємо її водою та додаємо підсолоджувач.
Також у чай можна додати лимон. І, як і ароматний імбирний чай, його можна подавати холодним — з льодом.