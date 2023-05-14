Ідеальний для першої спеки: латвійський чай з бузку

Цікавий напій з гірчинкою, що втамовує спрагу

Якщо ви вже готувати оригінальне бузкове варення, обов’язково спробуйте заварити чай з квітів бузку. Його навчились заварювати у Латвії. Смак — просто неймовірний. Він має характерну гірчинку та відмінно втамовує спрагу.

Бузок для заварювання потрібно збирати далеко від доріг, найкраще – у сільській місцевості. За смаком додається цукор, мед та лимон — для регулювання смаку. Як приготувати цей напій, розповіли на порталі food.segodnya.ua.

Інгредієнти:

3 склянки квіток бузку;

4 склянки окропу;

лимон, цукор, мед або кленовий сироп для подачі.

Спосіб приготування:

Квіти бузку без зелених чашолистків поміщаємо у велику, бажано термостійку ємність. Заливаємо їх окропом. Посудину з чаєм найкраще залишити на ніч. Зранку рідину проціджуємо. Квіти можна викинути — весь смак напою вони вже віддали. Тепер ми маємо заварку. Вона відчутно гірка. На свій смак розбавляємо її водою та додаємо підсолоджувач.

Також у чай можна додати лимон. І, як і ароматний імбирний чай, його можна подавати холодним — з льодом.