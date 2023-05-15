"Вбивця голоду" з трьох інгредієнтів: рецепт ситної та бюджетної намазки

Ця страва не вимагає особливих інгредієнтів

Іноді кожному з нас не вистачає часу на приготування повноцінного сніданку, обіду чи вечері. Саме в цей момент на допомогу приходять бутерброди, які можна урізноманітнити за допомогою смачних та ситних намазок.

Якщо закінчилася фантазія, візьміть баночку консервованого тунця та поекспериментуйте. Саме таким чином з’явилася намазка за рецептом ProstoWay. Це чудовий перекус у будь-який час доби, який не тільки чудово вгамує почуття голоду, а й підніме настрій.

Як приготувати намазку з консервованого тунцю

Інгредієнти:

1 банка тунця консервованого;

3 яйця;

2 свіжі огірки;

майонез або сметана, гірчиця – на свій смак;

зелена цибуля та горошок – за бажанням.

Спосіб приготування:

Злийте рідину з тунця, покладіть його в миску. Відваріть яйця протягом 10 хвилин, дайте охолонути та наріжте кубиком. Огірки помийте і також наріжте дрібними кубиками. Додайте яйця та огірки в миску з тунцем і заправте майонезом або сметаною з гірчицею. Посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте. Візьміть скоринку хрусткого хліба, викладіть страву. Намазка готова, насолоджуйтесь.

А нарізати хліб можна за порадами професіоналів. Так ваше блюдо буде не тільки смачним і ситним, але і матиме чудовий вигляд.