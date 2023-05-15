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Знахідка для тих, хто поспішає вранці: рецепт омлету з ситною начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситний омлет — найкраща страва для сніданку
Ситний омлет — найкраща страва для сніданку. Фото harchi.info

Бюджетна страва без клопоту

Смачний домашній омлет з начинкою — ідеальний ситний сніданок. Саме начинка надає страві смаку, користі та почуття ситості до самого обіду.

Ukr.Media розповідає найсмачніший і нескладний рецепт омлету з начинкою на сковороді. Це чудовий варіант, якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок швидко та оригінально. Вказана кількість інгредієнтів розрахована на сковороду 28 см.

Як приготувати омлет з начинкою

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 1 помідор;
  • 70 г сметани;
  • 20 мл молока;
  • 5 г вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • 40 г тертого сиру;
  • 10 г свіжої зелені;
  • 70 г ковбаси.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску розбийте яйця, посоліть та додайте молоко. Злегка збийте вінчиком суміш.
  2. На розігріту сковороду викладіть вершкове масло і змастіть його.
  3. Вилийте підготовлений омлет і накрийте кришкою, зменште вогонь.
  4. Для начинки в глибоку миску висипте натертий сир та зелень. Наріжте кубиками помідор і ковбасу, викладіть в миску.
  5. Заправте начинку сметаною і ретельно перемішайте. Сметану можна замінити на майонез.
  6. Пропечений з одного боку омлет переверніть і викладіть наполовину підготовлену начинку. Другою половиною омлету накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою.
  7. Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться. Омлет подавайте до столу гарячим.

Якщо яйця брудні, їх можна легко відмити. Телеграф раніше розповідав, як це правильно зробити.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома