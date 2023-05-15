Знахідка для тих, хто поспішає вранці: рецепт омлету з ситною начинкою
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Бюджетна страва без клопоту
Смачний домашній омлет з начинкою — ідеальний ситний сніданок. Саме начинка надає страві смаку, користі та почуття ситості до самого обіду.
Ukr.Media розповідає найсмачніший і нескладний рецепт омлету з начинкою на сковороді. Це чудовий варіант, якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок швидко та оригінально. Вказана кількість інгредієнтів розрахована на сковороду 28 см.
Як приготувати омлет з начинкою
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 1 помідор;
- 70 г сметани;
- 20 мл молока;
- 5 г вершкового масла;
- дрібка солі;
- 40 г тертого сиру;
- 10 г свіжої зелені;
- 70 г ковбаси.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску розбийте яйця, посоліть та додайте молоко. Злегка збийте вінчиком суміш.
- На розігріту сковороду викладіть вершкове масло і змастіть його.
- Вилийте підготовлений омлет і накрийте кришкою, зменште вогонь.
- Для начинки в глибоку миску висипте натертий сир та зелень. Наріжте кубиками помідор і ковбасу, викладіть в миску.
- Заправте начинку сметаною і ретельно перемішайте. Сметану можна замінити на майонез.
- Пропечений з одного боку омлет переверніть і викладіть наполовину підготовлену начинку. Другою половиною омлету накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою.
- Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться. Омлет подавайте до столу гарячим.
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