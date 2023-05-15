Знахідка для тих, хто поспішає вранці: рецепт омлету з ситною начинкою

Бюджетна страва без клопоту

Смачний домашній омлет з начинкою — ідеальний ситний сніданок. Саме начинка надає страві смаку, користі та почуття ситості до самого обіду.

Ukr.Media розповідає найсмачніший і нескладний рецепт омлету з начинкою на сковороді. Це чудовий варіант, якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок швидко та оригінально. Вказана кількість інгредієнтів розрахована на сковороду 28 см.

Як приготувати омлет з начинкою

Інгредієнти:

3 яйця

1 помідор;

70 г сметани;

20 мл молока;

5 г вершкового масла;

дрібка солі;

40 г тертого сиру;

10 г свіжої зелені;

70 г ковбаси.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбийте яйця, посоліть та додайте молоко. Злегка збийте вінчиком суміш. На розігріту сковороду викладіть вершкове масло і змастіть його. Вилийте підготовлений омлет і накрийте кришкою, зменште вогонь. Для начинки в глибоку миску висипте натертий сир та зелень. Наріжте кубиками помідор і ковбасу, викладіть в миску. Заправте начинку сметаною і ретельно перемішайте. Сметану можна замінити на майонез. Пропечений з одного боку омлет переверніть і викладіть наполовину підготовлену начинку. Другою половиною омлету накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою. Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться. Омлет подавайте до столу гарячим.

Якщо яйця брудні, їх можна легко відмити. Телеграф раніше розповідав, як це правильно зробити.