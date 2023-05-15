Підлива перетворить котлети на ресторанну страву: рецепт, який запитають усі

Приготувати ідеальний обід — просто

Багато хто з нас дуже любить ароматні, ніжні та смачні котлети. Але якщо подати їх не тільки з гарніром, але і з підливою, вийде просто неймовірна страва.

Ароматна та апетитна сметанно-цибулева підлива за рецептом Pixelinform відмінно підійде не тільки до м’ясних або овочевих котлет, але і страв з риби або курки. Якщо ж вона здається трохи банальною, рекомендуємо додати трохи міцного бульйону, білого вина або грибного настою.

Як приготувати сметанно-цибулеву підливу до котлет.

Інгредієнти:

солодка паприка мелена – 5 г;

біла цибуля салатна – 450 г;

питна вода – 240 мл;

просіяне борошно пшеничне – 40 г;

солодке вершкове масло розм’якшене – 60 г;

тертий мускатний горіх – 4 г;

сіль морська – на свій смак;

густа сметана – 140 мл;

крупномолений чорний перець – 5 г.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити та промити холодною водою, порізати. Перекласти овочі в глибоку сковороду і кілька хвилин обсмажувати у вершковому маслі до прозорості. Додати борошно, спеції, ретельно перемішати інгредієнти, посолити та обсмажувати протягом 2 хвилин. Влити сметану, додати воду і перемішати сметанно-цибулеву підливу. Тушкувати підливу протягом 3 хвилин, злегка остудити та подавати з соковитими м’ясними котлетами.

Ваші улюблені котлети можуть бути ще кращими, якщо додати туди один інгредієнт. Він істотно змінить смак страв на краще.