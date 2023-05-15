Підлива перетворить котлети на ресторанну страву: рецепт, який запитають усі
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Приготувати ідеальний обід — просто
Багато хто з нас дуже любить ароматні, ніжні та смачні котлети. Але якщо подати їх не тільки з гарніром, але і з підливою, вийде просто неймовірна страва.
Ароматна та апетитна сметанно-цибулева підлива за рецептом Pixelinform відмінно підійде не тільки до м’ясних або овочевих котлет, але і страв з риби або курки. Якщо ж вона здається трохи банальною, рекомендуємо додати трохи міцного бульйону, білого вина або грибного настою.
Як приготувати сметанно-цибулеву підливу до котлет.
Інгредієнти:
- солодка паприка мелена – 5 г;
- біла цибуля салатна – 450 г;
- питна вода – 240 мл;
- просіяне борошно пшеничне – 40 г;
- солодке вершкове масло розм’якшене – 60 г;
- тертий мускатний горіх – 4 г;
- сіль морська – на свій смак;
- густа сметана – 140 мл;
- крупномолений чорний перець – 5 г.
Спосіб приготування:
- Цибулю почистити та промити холодною водою, порізати. Перекласти овочі в глибоку сковороду і кілька хвилин обсмажувати у вершковому маслі до прозорості.
- Додати борошно, спеції, ретельно перемішати інгредієнти, посолити та обсмажувати протягом 2 хвилин.
- Влити сметану, додати воду і перемішати сметанно-цибулеву підливу.
- Тушкувати підливу протягом 3 хвилин, злегка остудити та подавати з соковитими м’ясними котлетами.
Ваші улюблені котлети можуть бути ще кращими, якщо додати туди один інгредієнт. Він істотно змінить смак страв на краще.