Змітуть швидше за шашлик: рецепт овочів на вугіллі

Для смачної страви не обов’язково довго поратися на кухні

Шашлик не обов’язково має бути м’ясним — чудовою альтернативою м’ясній страві може стати овочі на шпажках. Наступного разу, коли ви поїдете на природу, візьміть із собою більше овочів, щоб приготувати на розігрітому вугіллі. Вони стануть чудовою альтернативою м’ясному шашлику.

Shuba рекомендує підготувати улюблені овочі, посипати їх приправами, нанизати на шампури та підсмажити на вугіллі. У процесі приготування вони стають м’якими всередині та насичуються димом, а зверху покриваються коричневою скоринкою. Таке приголомшливе поєднання кабачків, перцю, печериць та помідорів стане центральним елементом вегетаріанської трапези або гарніром до наступного пікніка.

Як приготувати овочі на вугіллі

Інгредієнти на 4 порції:

кабачок — 1 шт.;

перець солодкий — 2 шт.;

печериці — 200 г;

цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;

томати чері — 200 г;

морква — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

прованські трави — 10 г;

оливкова олія — 30 мл;

зелень, сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Овочі та зелень вимийте та обсушіть. Очистьте цибулю, моркву та часник. Цибулю наріжте середніми шматочками, з перцю видаліть серцевину і наріжте смужками. Кабачки та моркву наріжте кружальцями, гриби навпіл. Помідори залиште цілими. Усі підготовлені інгредієнти складіть у миску, додайте сіль, перець, сушені трави, подрібнений часник та зелень. Полийте все оливковою олією та обережно перемішайте. Нанизуйте на шампур усі овочі по черзі. Смажте на гарячому вугіллі до рум’яності, постійно перевертаючи. Готові овочі подавайте на шампурах.

До шашлику можна також приготувати неймовірну картоплю із салом на мангалі. З такими стравами все точно забудуть про м’ясо.