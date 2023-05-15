Такий шашлик просто розтане в роті: готуємо смачнюще м’ясо за 15 хвилин.

З цим рецептом м’ясо розтане у роті.

Що може бути смачніше улюбленого шашлику ? Однак багато рецептів припускають довге маринування м’яса. А що робити, якщо рішення поласувати шашликом прийшло спонтанно?

У такому разі пропонуємо вам простий рецепт "Главреда". За лічені хвилини ви вже можете ласувати стравою. Такий шашлик просто розтане у роті, і навіть без довгого замочування.

Як приготувати курячий шашлик

Інгредієнти:

філе куряче — 4 шт;

бекон — 200 гр;

часник — 1 зубчик;

соєвий соус — 2 ч. л.;

кріп, петрушка, базилік, цибуля салатна — до свого смаку;

оливкова олія.

Спосіб приготування:

Куряче філе добре помити, видалити шкіру і розрізати навпіл. Накрити харчовою плівкою та відбити м’ясо. На кожен шматочок курячого філе перекласти 3 слайси бекону. Розрізати навпіл куряче філе і згортаємо рулетики. Налити в окрему піалу оливкову олію, соєвий соус, додати часник, спеції до свого смаку та зелень. Добре перемішати маринад для курячого шашлику. На шпажки одягнути рулетики з курки та бекону та рясно змастити маринадом. Розігріти гриль або перекласти курячий шашлик на ґрати. Посмажити приготований шашлик. Подавати страву з курки із салатовою фіолетовою цибулею.

Раніше ми розповідали про помилки при маринуванні шашлику. Не допускайте їх — і ваша страва буде ідеальною.