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Такий шашлик просто розтане в роті: готуємо смачнюще м’ясо за 15 хвилин.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Найніжніший шашлик
Найніжніший шашлик. Фото vazhnoznat.com

З цим рецептом м’ясо розтане у роті.

Що може бути смачніше улюбленого шашлику ? Однак багато рецептів припускають довге маринування м’яса. А що робити, якщо рішення поласувати шашликом прийшло спонтанно?

У такому разі пропонуємо вам простий рецепт "Главреда". За лічені хвилини ви вже можете ласувати стравою. Такий шашлик просто розтане у роті, і навіть без довгого замочування.

Як приготувати курячий шашлик

Інгредієнти:

  • філе куряче — 4 шт;
  • бекон — 200 гр;
  • часник — 1 зубчик;
  • соєвий соус — 2 ч. л.;
  • кріп, петрушка, базилік, цибуля салатна — до свого смаку;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе добре помити, видалити шкіру і розрізати навпіл. Накрити харчовою плівкою та відбити м’ясо.
  2. На кожен шматочок курячого філе перекласти 3 слайси бекону.
  3. Розрізати навпіл куряче філе і згортаємо рулетики.
  4. Налити в окрему піалу оливкову олію, соєвий соус, додати часник, спеції до свого смаку та зелень. Добре перемішати маринад для курячого шашлику.
  5. На шпажки одягнути рулетики з курки та бекону та рясно змастити маринадом.
  6. Розігріти гриль або перекласти курячий шашлик на ґрати.
  7. Посмажити приготований шашлик. Подавати страву з курки із салатовою фіолетовою цибулею.

Раніше ми розповідали про помилки при маринуванні шашлику. Не допускайте їх — і ваша страва буде ідеальною.

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