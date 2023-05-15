Такий шашлик просто розтане в роті: готуємо смачнюще м’ясо за 15 хвилин.
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З цим рецептом м’ясо розтане у роті.
Що може бути смачніше улюбленого шашлику ? Однак багато рецептів припускають довге маринування м’яса. А що робити, якщо рішення поласувати шашликом прийшло спонтанно?
У такому разі пропонуємо вам простий рецепт "Главреда". За лічені хвилини ви вже можете ласувати стравою. Такий шашлик просто розтане у роті, і навіть без довгого замочування.
Як приготувати курячий шашлик
Інгредієнти:
- філе куряче — 4 шт;
- бекон — 200 гр;
- часник — 1 зубчик;
- соєвий соус — 2 ч. л.;
- кріп, петрушка, базилік, цибуля салатна — до свого смаку;
- оливкова олія.
Спосіб приготування:
- Куряче філе добре помити, видалити шкіру і розрізати навпіл. Накрити харчовою плівкою та відбити м’ясо.
- На кожен шматочок курячого філе перекласти 3 слайси бекону.
- Розрізати навпіл куряче філе і згортаємо рулетики.
- Налити в окрему піалу оливкову олію, соєвий соус, додати часник, спеції до свого смаку та зелень. Добре перемішати маринад для курячого шашлику.
- На шпажки одягнути рулетики з курки та бекону та рясно змастити маринадом.
- Розігріти гриль або перекласти курячий шашлик на ґрати.
- Посмажити приготований шашлик. Подавати страву з курки із салатовою фіолетовою цибулею.
Раніше ми розповідали про помилки при маринуванні шашлику. Не допускайте їх — і ваша страва буде ідеальною.