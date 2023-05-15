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Тільки баклажан, сосиска та яйце: як за 20 хвилин приготувати шикарну закуску

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така закуска з баклажанів з начинкою вам сподобається
Така закуска з баклажанів з начинкою вам сподобається. Фото cesmak.info

Смачна страва без зайвої метушні на кухні

Що може бути краще за вітамінні сезонні овочі? Тільки смачні страви, приготовані з ними!

Тому разом із "Цесмак" розповімо, як приготувати смажені баклажани з начинкою. Страва підійде для будь-якого приводу — як святкова закуска або швидкий сніданок для всієї родини.

Як приготувати смажені баклажани з начинкою з яєць

Інгредієнти:

  • баклажан — 2 шт.;
  • яйце – 3 шт.;
  • молочні сосиски — 1 шт.;
  • пшеничне борошно — 1 ст. л.;
  • морква – 0,5 шт.;
  • зелена цибуля, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати баклажани великими колечками. Помістіть овочі у підсолену воду на 5 хвилин. Потім промийте.
  2. Дрібно нарізати зелену цибулю, моркву та молочну сосиску. Змішайте усі інгредієнти.
  3. За допомогою ложки видалити серединку кожного шматка баклажана. Усю м’якоть подрібніть і додайте до начинки.
  4. Збийте яйця із сіллю та перцем. Додайте яєчну суміш у начинку. Також всипте борошно і ретельно перемішайте.
  5. Розігрійте сковороду з олією. Викладіть баклажани, а усередину влийте начинку за допомогою ложки. Накрийте кришкою і готуйте кілька хвилин на малому вогні.
  6. Переверніть баклажани із начинкою. Знову накрийте кришкою сковороду і смажте до готовності.

Смажені баклажани з готовою начинкою. Подавайте страву гарячим зі свіжою сметанкою або улюбленим соусом. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Баклажан #Готуємо вдома