Тільки баклажан, сосиска та яйце: як за 20 хвилин приготувати шикарну закуску

Смачна страва без зайвої метушні на кухні

Що може бути краще за вітамінні сезонні овочі? Тільки смачні страви, приготовані з ними!

Тому разом із "Цесмак" розповімо, як приготувати смажені баклажани з начинкою. Страва підійде для будь-якого приводу — як святкова закуска або швидкий сніданок для всієї родини.

Як приготувати смажені баклажани з начинкою з яєць

Інгредієнти:

баклажан — 2 шт.;

яйце – 3 шт.;

молочні сосиски — 1 шт.;

пшеничне борошно — 1 ст. л.;

морква – 0,5 шт.;

зелена цибуля, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

Нарізати баклажани великими колечками. Помістіть овочі у підсолену воду на 5 хвилин. Потім промийте. Дрібно нарізати зелену цибулю, моркву та молочну сосиску. Змішайте усі інгредієнти. За допомогою ложки видалити серединку кожного шматка баклажана. Усю м’якоть подрібніть і додайте до начинки. Збийте яйця із сіллю та перцем. Додайте яєчну суміш у начинку. Також всипте борошно і ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду з олією. Викладіть баклажани, а усередину влийте начинку за допомогою ложки. Накрийте кришкою і готуйте кілька хвилин на малому вогні. Переверніть баклажани із начинкою. Знову накрийте кришкою сковороду і смажте до готовності.

Смажені баклажани з готовою начинкою. Подавайте страву гарячим зі свіжою сметанкою або улюбленим соусом. Смачного!