Тільки баклажан, сосиска та яйце: як за 20 хвилин приготувати шикарну закуску
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Смачна страва без зайвої метушні на кухні
Що може бути краще за вітамінні сезонні овочі? Тільки смачні страви, приготовані з ними!
Тому разом із "Цесмак" розповімо, як приготувати смажені баклажани з начинкою. Страва підійде для будь-якого приводу — як святкова закуска або швидкий сніданок для всієї родини.
Як приготувати смажені баклажани з начинкою з яєць
Інгредієнти:
- баклажан — 2 шт.;
- яйце – 3 шт.;
- молочні сосиски — 1 шт.;
- пшеничне борошно — 1 ст. л.;
- морква – 0,5 шт.;
- зелена цибуля, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Нарізати баклажани великими колечками. Помістіть овочі у підсолену воду на 5 хвилин. Потім промийте.
- Дрібно нарізати зелену цибулю, моркву та молочну сосиску. Змішайте усі інгредієнти.
- За допомогою ложки видалити серединку кожного шматка баклажана. Усю м’якоть подрібніть і додайте до начинки.
- Збийте яйця із сіллю та перцем. Додайте яєчну суміш у начинку. Також всипте борошно і ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією. Викладіть баклажани, а усередину влийте начинку за допомогою ложки. Накрийте кришкою і готуйте кілька хвилин на малому вогні.
- Переверніть баклажани із начинкою. Знову накрийте кришкою сковороду і смажте до готовності.
Смажені баклажани з готовою начинкою. Подавайте страву гарячим зі свіжою сметанкою або улюбленим соусом. Смачного!