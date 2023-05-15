Три продукти плюс заправка: смачна намазка, що повинна бути у кожному холодильнику

Найкращий перекус на всю сім’ю

Буває, що хочеться перекусити, але часу на те, щоб різати салат, немає. Зате в холодильнику завалялись уже відварені яйця і баночка консервованого тунця. Сякий-такий батон — і рішення є.

Відповідь напрошується сама собою. Зробіть смачну намазку на бутерброди. Для хрусту додайте трохи свіжого огірка, а всю масу заправте кількома краплями майонезу та гірчиці. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

тунець консервований

3 яйця

2 свіжі огірки

0,5 ч. л. майонезу

0,5 ч. л. негострої гірчиці

Спосіб приготування:

Зливаємо з тунця рідину, товчемо його виделкою і перекладаємо у миску. Відварені яйця нарізаємо кубиком. Огірки миємо і теж нарізаємо дрібненьким кубиком. Все перемішуємо. Додаємо майонез і гірчицю. Перемішуємо ще раз. На цьому етапі слід скуштувати масу і, за потреби, додати трохи солі.

Намазка готова. Якщо бажаєте, до складу можна ввести трохи дрібно нарізаної зелені. Ще смачніше буде, якщо мастити її не просто на хліб, а підсмажити скибочки і змастити їх подрібненим часником, щоб вийшли апетитні грінки.