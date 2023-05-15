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Мінімум інгредієнтів та сил: як дешево приготувати вдома чіпси

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Це настільки просто, що магазинних ви більше не захочете
Це настільки просто, що магазинних ви більше не захочете. Фото shuba.life

Їх легко приготувати в домашніх умовах, без спеціальних інструментів

Картопляні чипси в одному ряду з сирними кульками серед переліку улюблених закусок. Але супермаркети часто просять ледь не космічні гроші за пачку, в якій заледве набирається 100 грамів картоплі.

Тому чипси можна приготувати вдома. І на них не треба витрачати безліч часу та сил. Інгредієнтів також потрібно мало. Все залежить тільки від того, скільки чіпсів ви хочете приготувати. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • картопля;
  • сіль;
  • олія;
  • улюблені спеції.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю нарізаємо кружальцями. Опускаємо її на кілька хвилин в холодну воду, а тоді відкидаємо на сито — щоб стікала рідина. Вмикаємо духовку — щоб розігрівалась.
  2. Коли картопля підсохла, поливаємо її олією. Додаємо сіль та спеції, перемішуємо руками. Стараємось, щоб спеції потрапили рівномірно на кожен шматочок.
  3. Деко застеляємо пергаментом. Викладаємо кружальця в один шар.
  4. Запікаємо чіпси треба при температурі 180 градусів протягом 10 хвилин. Але слід стежити — якщо вони виглядають готовими, а 10 хвилин ще не минуло — все одно діставайте.

Такі чипси в декілька разів смачніші, ніж магазинні. До них можна приготувати смачний сирний соус.

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#Рецепт #Картопля #Закуска #чипси