Рус

Діти будуть просити її щодня: рецепт корисної галети з полуницею

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний спосіб привітати полуницю на прилавках
Смачний спосіб привітати полуницю на прилавках. Фото Сегодня

Відкриваємо сезон ягід смачно

Якщо ви вже готували ягідне мохіто і встигли спекатись замороженої полуниці з попереднього сезону — саме час відкривати новий. Адже на ринках та прилавках нарешті з’являється сезонна полуниця не "за всі гроші".

Спробуйте приготувати з неї смачну галету з сиром. Полуниці знадобиться всього 200 грамів, але вона однозначно змінить смак десерту. Рецептом поділився кулінарний блогер Алекс Міль.

Інгредієнти для галети:

  • 100 г кисломолочного сиру
  • 80-110 г борошна
  • 1 яйце
  • 3 г розпушувача
  • дрібка солі
  • 5 г ванільного цукру

Для начинки:

  • 200 г полуниць
  • 4-5 г кукурудзяного крохмалю
  • 5 г ванільного цукру
  • 10 г цукру чи заміннику

Спосіб приготування:

  1. В тарілку вкидаємо яйце та сир. Перебиваємо блендером в однорідну масу
  2. Додаємо дрібку солі, трішки ванільного цукру і розпушувача та борошно — його може знадобитись більше, залежно від того наскільки сухий сир. Замішуємо тісто. Воно повинне вийти м’яке, трішки липнути до рук.
  3. Загортаємо тісто в плівку і залишаємо на 15 хв при кімнатній температурі. В цей час займемось начинкою. Нарізаємо полуниці, додаємо крохмаль, трішки ванільного цукру і цукор чи замінник. Перемішуємо.
  4. Поверхню гарно присипаємо борошном. Розкочуємо максимально тонко, і відразу перекладаємо в форму, на пергамент.
  5. По центру тіста викладаємо начинку, та легенько підгортаємо. Пальцями, припиленими борошном, защіпуємо краї.
  6. Бортики змащуємо водою. Випікаємо в розігрітій до 180 С духовці. Час приготування: 25-30 хв.

Галета виходить смачна, ситна і дуже ароматна. Щоб тісто було ще простіше розкочувати, скористайтесь лайфхаком з ганчіркою.

Теги:
#Рецепт #Полуниця #Десерт