Діти будуть просити її щодня: рецепт корисної галети з полуницею

Відкриваємо сезон ягід смачно

Якщо ви вже готували ягідне мохіто і встигли спекатись замороженої полуниці з попереднього сезону — саме час відкривати новий. Адже на ринках та прилавках нарешті з’являється сезонна полуниця не "за всі гроші".

Спробуйте приготувати з неї смачну галету з сиром. Полуниці знадобиться всього 200 грамів, але вона однозначно змінить смак десерту. Рецептом поділився кулінарний блогер Алекс Міль.

Інгредієнти для галети:

100 г кисломолочного сиру

80-110 г борошна

1 яйце

3 г розпушувача

дрібка солі

5 г ванільного цукру

Для начинки:

200 г полуниць

4-5 г кукурудзяного крохмалю

5 г ванільного цукру

10 г цукру чи заміннику

Спосіб приготування:

В тарілку вкидаємо яйце та сир. Перебиваємо блендером в однорідну масу Додаємо дрібку солі, трішки ванільного цукру і розпушувача та борошно — його може знадобитись більше, залежно від того наскільки сухий сир. Замішуємо тісто. Воно повинне вийти м’яке, трішки липнути до рук. Загортаємо тісто в плівку і залишаємо на 15 хв при кімнатній температурі. В цей час займемось начинкою. Нарізаємо полуниці, додаємо крохмаль, трішки ванільного цукру і цукор чи замінник. Перемішуємо. Поверхню гарно присипаємо борошном. Розкочуємо максимально тонко, і відразу перекладаємо в форму, на пергамент. По центру тіста викладаємо начинку, та легенько підгортаємо. Пальцями, припиленими борошном, защіпуємо краї. Бортики змащуємо водою. Випікаємо в розігрітій до 180 С духовці. Час приготування: 25-30 хв.

Галета виходить смачна, ситна і дуже ароматна. Щоб тісто було ще простіше розкочувати, скористайтесь лайфхаком з ганчіркою.