Діти будуть просити її щодня: рецепт корисної галети з полуницею
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Відкриваємо сезон ягід смачно
Якщо ви вже готували ягідне мохіто і встигли спекатись замороженої полуниці з попереднього сезону — саме час відкривати новий. Адже на ринках та прилавках нарешті з’являється сезонна полуниця не "за всі гроші".
Спробуйте приготувати з неї смачну галету з сиром. Полуниці знадобиться всього 200 грамів, але вона однозначно змінить смак десерту. Рецептом поділився кулінарний блогер Алекс Міль.
Інгредієнти для галети:
- 100 г кисломолочного сиру
- 80-110 г борошна
- 1 яйце
- 3 г розпушувача
- дрібка солі
- 5 г ванільного цукру
Для начинки:
- 200 г полуниць
- 4-5 г кукурудзяного крохмалю
- 5 г ванільного цукру
- 10 г цукру чи заміннику
Спосіб приготування:
- В тарілку вкидаємо яйце та сир. Перебиваємо блендером в однорідну масу
- Додаємо дрібку солі, трішки ванільного цукру і розпушувача та борошно — його може знадобитись більше, залежно від того наскільки сухий сир. Замішуємо тісто. Воно повинне вийти м’яке, трішки липнути до рук.
- Загортаємо тісто в плівку і залишаємо на 15 хв при кімнатній температурі. В цей час займемось начинкою. Нарізаємо полуниці, додаємо крохмаль, трішки ванільного цукру і цукор чи замінник. Перемішуємо.
- Поверхню гарно присипаємо борошном. Розкочуємо максимально тонко, і відразу перекладаємо в форму, на пергамент.
- По центру тіста викладаємо начинку, та легенько підгортаємо. Пальцями, припиленими борошном, защіпуємо краї.
- Бортики змащуємо водою. Випікаємо в розігрітій до 180 С духовці. Час приготування: 25-30 хв.
Галета виходить смачна, ситна і дуже ароматна. Щоб тісто було ще простіше розкочувати, скористайтесь лайфхаком з ганчіркою.