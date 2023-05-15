Замість магазинного хліба: пухкі коржі за лічені хвилини
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Свіжа домашня випічка обганяє магазинну по всіх пунктах
Хліб — всьому голова. Українці звикли їсти багато хліба. Це не лише додаток до смачного борщу, а й основа багатьох закусок, таких як апетитні грінки.
Однак, коли немає часу або змоги збігати в магазин, на виручку приходять домашні рецепти. З легкістю замінять магазинний хліб смачні коржики. Вони не лише дуже швидко готуються, але й потребують лише простих і доступних продуктів, інформує Ukr.Media.
Інгредієнти:
- 1 ч. л. цукру (5 гр.);
- 1 ч. л. солі (5 гр.);
- 1 ст. л. олії (10 мл);
- 1 ст. л. йогурту (20 гр.);
- 1 склянка теплого молока (200 мл);
- 1 ст. л. сухих дріжджів (7 гр.);
- 2,5 склянки борошна (300 гр.).
Спосіб приготування:
- Змішуємо в мисці цукор, сіль, дріжджі, олію, йогурт та молоко. Додаємо борошно, замішуємо м'яке тісто. Залишаємо його на 20 хвилин — підрости.
- Тісто ділимо на 12 частин. Кожну із них скачуємо в кульку, а потім — у тоненький коржик.
- Заготовки викладаємо на пергаментний папір. Випікаємо в розігрітій попередньо духовці. Час приготування — 6 хвилин при 250 градусах.
Такі коржики відмінно замінять покупний хліб. Така випічка впорається з цим так само добре, як і пампушки з часником.