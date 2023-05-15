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Замість магазинного хліба: пухкі коржі за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Альтернатива хліба готується дуже швидко
Альтернатива хліба готується дуже швидко. Фото Сегодня

Свіжа домашня випічка обганяє магазинну по всіх пунктах

Хліб — всьому голова. Українці звикли їсти багато хліба. Це не лише додаток до смачного борщу, а й основа багатьох закусок, таких як апетитні грінки.

Однак, коли немає часу або змоги збігати в магазин, на виручку приходять домашні рецепти. З легкістю замінять магазинний хліб смачні коржики. Вони не лише дуже швидко готуються, але й потребують лише простих і доступних продуктів, інформує Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • 1 ч. л. цукру (5 гр.);
  • 1 ч. л. солі (5 гр.);
  • 1 ст. л. олії (10 мл);
  • 1 ст. л. йогурту (20 гр.);
  • 1 склянка теплого молока (200 мл);
  • 1 ст. л. сухих дріжджів (7 гр.);
  • 2,5 склянки борошна (300 гр.).

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо в мисці цукор, сіль, дріжджі, олію, йогурт та молоко. Додаємо борошно, замішуємо м'яке тісто. Залишаємо його на 20 хвилин — підрости.
  2. Тісто ділимо на 12 частин. Кожну із них скачуємо в кульку, а потім — у тоненький коржик.
  3. Заготовки викладаємо на пергаментний папір. Випікаємо в розігрітій попередньо духовці. Час приготування — 6 хвилин при 250 градусах.

Такі коржики відмінно замінять покупний хліб. Така випічка впорається з цим так само добре, як і пампушки з часником.

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#Рецепт #Хліб