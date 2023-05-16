Найпікантніший десерт у світі: рецепт австрійського торта "Захер"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Випічка закріпить за вами славу досвідченого кулінара
Торт Захер – найпопулярніший торт у світі та візитка австрійської кухні. Цей неймовірний супершоколадний торт із абрикосовим джемом з’явився у 19 столітті завдяки 16-річному австрійському підмайстру Францу Захеру — саме він вигадав торт для дипломата Маттерніха.
Напевно, ви не раз пробували торт Захер: шоколадні коржики, начинка з абрикосового джему, а зверху шоколадна м’яка глазур. Насправді рецепт цього торт від Shuba дуже простий, а всі інгредієнти знайдуться у вас вдома. Тому беремо продукти та починаємо готувати!
Як приготувати торт "Захер"
Інгредієнти на 6 порцій:
- шоколад чорний — 300 г;
- борошно пшеничне — 200 г;
- масло вершкове — 150 г;
- цукор — 150 г;
- яйця — 3 шт.;
- какао — 1 ст. л.;
- абрикосовий джем — 150 г;
- вершки – 100 мл;
- горіхи — 50 г;
- пудра цукрова – 2 ст. л.;
- олія соняшникова — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- 100 г шоколаду розтопіть на водяній бані та трохи охолодіть. У мисці збийте олію з цукром до утворення пишної маси. Відокремте жовтки від білків, додайте жовтки до олії. У миску до збитої маси просійте борошно, всипте какао, подрібнені горіхи, розтоплений шоколад і перемішайте.
- Білки збийте в круту піну і додайте в тісто, акуратно перемішайте. Форму вистеліть пергаментом, змастіть олією і перелийте масу у форму. Випікайте при температурі 180°С 1 год. Потім дістаньте з духовки та дайте охолонути.
- Витягніть тісто з форми та розріжте на два коржі. Змастіть нижній корж джемом, накрийте другим коржем і покрийте джемом.
- Для глазурі шоколад, що залишився, розтопіть з вершками. Цукрову пудру залийте 1 ст. л. води та грійте 5 хвилин, з’єднайте з шоколадною масою і перемішайте. Глазур’ю покрийте верх і боки торта. Поставте в холодильник на годину.
Коли гості на порозі можна швидко приготувати пиріг. Завдяки йому ви отримаєте безліч компліментів.