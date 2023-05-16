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Найпікантніший десерт у світі: рецепт австрійського торта "Захер"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Торт "Захер" — лідер серед випічки
Торт "Захер" — лідер серед випічки. Фото shuba.life

Випічка закріпить за вами славу досвідченого кулінара

Торт Захер – найпопулярніший торт у світі та візитка австрійської кухні. Цей неймовірний супершоколадний торт із абрикосовим джемом з’явився у 19 столітті завдяки 16-річному австрійському підмайстру Францу Захеру — саме він вигадав торт для дипломата Маттерніха.

Напевно, ви не раз пробували торт Захер: шоколадні коржики, начинка з абрикосового джему, а зверху шоколадна м’яка глазур. Насправді рецепт цього торт від Shuba дуже простий, а всі інгредієнти знайдуться у вас вдома. Тому беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати торт "Захер"

Інгредієнти на 6 порцій:

  • шоколад чорний — 300 г;
  • борошно пшеничне — 200 г;
  • масло вершкове — 150 г;
  • цукор — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • абрикосовий джем — 150 г;
  • вершки – 100 мл;
  • горіхи — 50 г;
  • пудра цукрова – 2 ст. л.;
  • олія соняшникова — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. 100 г шоколаду розтопіть на водяній бані та трохи охолодіть. У мисці збийте олію з цукром до утворення пишної маси. Відокремте жовтки від білків, додайте жовтки до олії. У миску до збитої маси просійте борошно, всипте какао, подрібнені горіхи, розтоплений шоколад і перемішайте.
  2. Білки збийте в круту піну і додайте в тісто, акуратно перемішайте. Форму вистеліть пергаментом, змастіть олією і перелийте масу у форму. Випікайте при температурі 180°С 1 год. Потім дістаньте з духовки та дайте охолонути.
  3. Витягніть тісто з форми та розріжте на два коржі. Змастіть нижній корж джемом, накрийте другим коржем і покрийте джемом.
  4. Для глазурі шоколад, що залишився, розтопіть з вершками. Цукрову пудру залийте 1 ст. л. води та грійте 5 хвилин, з’єднайте з шоколадною масою і перемішайте. Глазур’ю покрийте верх і боки торта. Поставте в холодильник на годину.

Коли гості на порозі можна швидко приготувати пиріг. Завдяки йому ви отримаєте безліч компліментів.

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#Рецепт #Торт #Випічка #Готуємо вдома