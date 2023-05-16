Найпікантніший десерт у світі: рецепт австрійського торта "Захер"

Випічка закріпить за вами славу досвідченого кулінара

Торт Захер – найпопулярніший торт у світі та візитка австрійської кухні. Цей неймовірний супершоколадний торт із абрикосовим джемом з’явився у 19 столітті завдяки 16-річному австрійському підмайстру Францу Захеру — саме він вигадав торт для дипломата Маттерніха.

Напевно, ви не раз пробували торт Захер: шоколадні коржики, начинка з абрикосового джему, а зверху шоколадна м’яка глазур. Насправді рецепт цього торт від Shuba дуже простий, а всі інгредієнти знайдуться у вас вдома. Тому беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати торт "Захер"

Інгредієнти на 6 порцій:

шоколад чорний — 300 г;

борошно пшеничне — 200 г;

масло вершкове — 150 г;

цукор — 150 г;

яйця — 3 шт.;

какао — 1 ст. л.;

абрикосовий джем — 150 г;

вершки – 100 мл;

горіхи — 50 г;

пудра цукрова – 2 ст. л.;

олія соняшникова — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

100 г шоколаду розтопіть на водяній бані та трохи охолодіть. У мисці збийте олію з цукром до утворення пишної маси. Відокремте жовтки від білків, додайте жовтки до олії. У миску до збитої маси просійте борошно, всипте какао, подрібнені горіхи, розтоплений шоколад і перемішайте. Білки збийте в круту піну і додайте в тісто, акуратно перемішайте. Форму вистеліть пергаментом, змастіть олією і перелийте масу у форму. Випікайте при температурі 180°С 1 год. Потім дістаньте з духовки та дайте охолонути. Витягніть тісто з форми та розріжте на два коржі. Змастіть нижній корж джемом, накрийте другим коржем і покрийте джемом. Для глазурі шоколад, що залишився, розтопіть з вершками. Цукрову пудру залийте 1 ст. л. води та грійте 5 хвилин, з’єднайте з шоколадною масою і перемішайте. Глазур’ю покрийте верх і боки торта. Поставте в холодильник на годину.

Коли гості на порозі можна швидко приготувати пиріг. Завдяки йому ви отримаєте безліч компліментів.