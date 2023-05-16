Готуємо за маминим рецептом курячий суп з домашньою локшиною
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Здивуйте близьких незвичайною першою стравою
Чи не з дитинства нам знайомий курячий суп з овочами та локшиною — його любили готувати наші мами. І не дивно, адже цей смачний базовий варіант дуже просто приготувати, а ще дуже легкий і корисний.
Готується така страва за рецептом
Shuba легко та просто. Він не просто сподобається вашим рідним, а стане одним із найулюбленіших супів у вашій родині.
Як приготувати курячий суп з овочами та домашньою локшиною.
Інгредієнти на 5 порцій
Для бульйону:
- курка — 0.5 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець запашний, горошок — 4 шт.;
- кріп, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку
Для локшини:
- борошно пшеничне — 360 г;
- яйце куряче, жовток — 2 шт.;
- вода — 150 мл.
Способи приготування:
- Курку помийте, поріжте великими шматками. У каструлю налийте 3,5 л води, покладіть шматки курки, лаврові листочки, горошини запашного перцю, сіль та перець до свого смаку. Варіть на повільному вогні близько години. Коли бульйон почне закипати, зніміть піну.
- Цибулю та моркву почистьте, поріжте невеликими кубиками. Додайте овочі до бульйону. Варити на повільному вогні ще близько 30 хвилин. Потім додайте чистий і порізаний великими кубиками картопля.
- Зробіть тісто для локшини. У мисці змішайте борошно з жовтками. Перемішайте та поступово вливайте воду. Присипте робочу поверхню борошном, викладіть тісто і добре перемішайте його руками, поки воно стане однорідним і еластичним.
- Розкотіть тісто у тонкий прямокутний пласт. Згорніть "гармошкою" і поріжте впоперек. Таким чином у вас вийдуть смужки із тіста. Додати локшину в бульйон і варити ще близько 7 хвилин. Наприкінці додайте дрібно різаний кріп до свого смаку.
Подавайте страву зі скибочками домашнього хліба. Смачного!