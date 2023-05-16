Готуємо за маминим рецептом курячий суп з домашньою локшиною

Здивуйте близьких незвичайною першою стравою

Чи не з дитинства нам знайомий курячий суп з овочами та локшиною — його любили готувати наші мами. І не дивно, адже цей смачний базовий варіант дуже просто приготувати, а ще дуже легкий і корисний.

Готується така страва за рецептом Shuba легко та просто. Він не просто сподобається вашим рідним, а стане одним із найулюбленіших супів у вашій родині.

Як приготувати курячий суп з овочами та домашньою локшиною.

Інгредієнти на 5 порцій

Для бульйону:

курка — 0.5 шт.;

картопля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

перець запашний, горошок — 4 шт.;

кріп, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку

Для локшини:

борошно пшеничне — 360 г;

яйце куряче, жовток — 2 шт.;

вода — 150 мл.

Способи приготування:

Курку помийте, поріжте великими шматками. У каструлю налийте 3,5 л води, покладіть шматки курки, лаврові листочки, горошини запашного перцю, сіль та перець до свого смаку. Варіть на повільному вогні близько години. Коли бульйон почне закипати, зніміть піну. Цибулю та моркву почистьте, поріжте невеликими кубиками. Додайте овочі до бульйону. Варити на повільному вогні ще близько 30 хвилин. Потім додайте чистий і порізаний великими кубиками картопля. Зробіть тісто для локшини. У мисці змішайте борошно з жовтками. Перемішайте та поступово вливайте воду. Присипте робочу поверхню борошном, викладіть тісто і добре перемішайте його руками, поки воно стане однорідним і еластичним. Розкотіть тісто у тонкий прямокутний пласт. Згорніть "гармошкою" і поріжте впоперек. Таким чином у вас вийдуть смужки із тіста. Додати локшину в бульйон і варити ще близько 7 хвилин. Наприкінці додайте дрібно різаний кріп до свого смаку.

Подавайте страву зі скибочками домашнього хліба. Смачного!