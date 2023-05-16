Рус

Вийде корисніше і дешевше магазинного: як приготувати домашній майонез

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Майонез можна приготувати і вдома
Майонез можна приготувати і вдома. Фото dityinfo.com

Декілька інгредієнтів і пару хвилин часу — і улюблений соус готовий

Майонез – це один із найпоширеніших соусів, який люблять і діти, і дорослі. Готувати майонез досить просто, а найголовніше – цей соус зможе звичайнісіньку страву перетворити на справжній витвір мистецтва. У домашньому майонезі немає ні консервантів, ні барвників, ні підсилювачів смаку. Тому є домашній майонез — це не лише смачно, а й безпечно.

Спробуйте приготувати цю улюблену заправку за рецептом "Ідей для сніданку та вечірі". Якщо ви заправлятимете ваші салати цим соусом, ваші рідні з вдячністю будуть їсти не тільки смачну, а й здорову їжу.

Як приготувати домашній майонез

Інгредієнти:

  • 2 сирі яєчні жовтки;
  • 300 – 340 мл олії без запаху;
  • 1 ст. л ніжної гірчиці;
  • сіль;
  • 1 ч. л цукру;
  • чорний мелений перець – до смаку;
  • 1/3 лимона (сік);
  • 50 г йогурту чи сметани.

Спосіб приготування:

  1. У чаші для міксера з’єднуємо жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збиваємо масу.
  2. Тонким цівком вливаємо в масу масло і збиваємо.
  3. Додаємо в масу лимонний сік, перемішуємо і вливаємо воду. Все ретельно перемішуємо. Соус готовий, смачного.

До речі, один інгредієнт може перетворити сметану на корисний майонез. Це чудова альтернатива популярному соусу.

Теги:
#Рецепт #Майонез #Готуємо вдома