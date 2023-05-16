Вийде корисніше і дешевше магазинного: як приготувати домашній майонез
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Декілька інгредієнтів і пару хвилин часу — і улюблений соус готовий
Майонез – це один із найпоширеніших соусів, який люблять і діти, і дорослі. Готувати майонез досить просто, а найголовніше – цей соус зможе звичайнісіньку страву перетворити на справжній витвір мистецтва. У домашньому майонезі немає ні консервантів, ні барвників, ні підсилювачів смаку. Тому є домашній майонез — це не лише смачно, а й безпечно.
Спробуйте приготувати цю улюблену заправку за рецептом "Ідей для сніданку та вечірі". Якщо ви заправлятимете ваші салати цим соусом, ваші рідні з вдячністю будуть їсти не тільки смачну, а й здорову їжу.
Як приготувати домашній майонез
Інгредієнти:
- 2 сирі яєчні жовтки;
- 300 – 340 мл олії без запаху;
- 1 ст. л ніжної гірчиці;
- сіль;
- 1 ч. л цукру;
- чорний мелений перець – до смаку;
- 1/3 лимона (сік);
- 50 г йогурту чи сметани.
Спосіб приготування:
- У чаші для міксера з’єднуємо жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збиваємо масу.
- Тонким цівком вливаємо в масу масло і збиваємо.
- Додаємо в масу лимонний сік, перемішуємо і вливаємо воду. Все ретельно перемішуємо. Соус готовий, смачного.
До речі, один інгредієнт може перетворити сметану на корисний майонез. Це чудова альтернатива популярному соусу.