Вийде корисніше і дешевше магазинного: як приготувати домашній майонез

Декілька інгредієнтів і пару хвилин часу — і улюблений соус готовий

Майонез – це один із найпоширеніших соусів, який люблять і діти, і дорослі. Готувати майонез досить просто, а найголовніше – цей соус зможе звичайнісіньку страву перетворити на справжній витвір мистецтва. У домашньому майонезі немає ні консервантів, ні барвників, ні підсилювачів смаку. Тому є домашній майонез — це не лише смачно, а й безпечно.

Спробуйте приготувати цю улюблену заправку за рецептом "Ідей для сніданку та вечірі". Якщо ви заправлятимете ваші салати цим соусом, ваші рідні з вдячністю будуть їсти не тільки смачну, а й здорову їжу.

Як приготувати домашній майонез

Інгредієнти:

2 сирі яєчні жовтки;

300 – 340 мл олії без запаху;

1 ст. л ніжної гірчиці;

сіль;

1 ч. л цукру;

чорний мелений перець – до смаку;

1/3 лимона (сік);

50 г йогурту чи сметани.

Спосіб приготування:

У чаші для міксера з’єднуємо жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збиваємо масу. Тонким цівком вливаємо в масу масло і збиваємо. Додаємо в масу лимонний сік, перемішуємо і вливаємо воду. Все ретельно перемішуємо. Соус готовий, смачного.

До речі, один інгредієнт може перетворити сметану на корисний майонез. Це чудова альтернатива популярному соусу.