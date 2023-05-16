Розлетиться з тарілок за секунду: найсмачніший у світі рецепт картоплі по-селянськи

Приготувати таку страву зовсім нескладно

Картопля по-селянськи в духовці є смачною стравою, яка прикрасить ваш стіл. Така страва виглядає дуже красиво, але головне — золота та апетитна картопля буде напрочуд смачною. Хрумка скоринка і ніжна серединка страви сподобаються всім домочадцям.

Вишукана картопля за рецептом "Главреда" так швидко готується, що ви не встигнете оком моргнути. Для страви вам знадобляться смачні спеції та сушений часник.

Як приготувати картоплю по-селянськи у духовці

Інгредієнти:

картопля — 500 гр;

соєвий соус — 2 ст. л.;

сіль, спеції до картоплі — до свого смаку;

сухий часник, кріп — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити та порізати на шматочки. Змішати сіль, спеції до картоплі та соєвий соус в окремій тарілці. У суміші спецій та соєвого соусу замаринувати картоплю, добре перемішати руками. Розігріти духовку до 200 градусів. Деко для випікання застелити пергаментним папером. Перекласти в нього картоплю по-селянськи. Трохи посипати картоплю сушеним часником і зеленню, можна посипати картоплю кунжутом, насінням льону. Випікати картоплю по-селянськи у духовці не більше 30 хвилин до золотистої скоринки.

Подавати картопля по-селянськи з улюбленим соусом. Така заправка зробить страву ще смачнішою.