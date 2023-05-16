Десерт просто нарозхват: незвичайний рецепт тарталеток з ягодами та кремом

Від такого десерту не відведеш очей!

У цей час неможливо утриматися від спокуси використати на всю котушку сезонні ягоди. Саме тому тарталетки з кремом та ягодами – відмінний варіант ідеального вітамінного десерту.

Насолода за рецептом Shuba не залишить нікого байдужим. Такі тарталетки не просто гарні, а й легкі у приготуванні, а ягоди можна змінювати в залежності від сезону. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати тарталетки з ягодами та кремом

Інгредієнти на 8 порцій

Для тіста:

борошно пшеничне — 300 г;

масло вершкове — 200 г;

яйця — 1 шт.;

цукор — 100 г.

Для крему:

молоко — 400 мл;

яйця — 2 шт.;

крохмаль — 30 г;

цукор ванільний — 10 г;

цукор — 100 г.

Для декору:

лохина — 100 г;

полуниця – 100 г.

Спосіб приготування:

Борошно змішайте з маслом, додайте цукор, яйце і замісіть еластичне тісто. Загорніть у плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин. Потім тоненько розкотіть тісто, виріжте кружечки та розкладіть їх формочками. Поколіть вилкою і випікайте 15 хвилин при температурі 180 °C. Для крему молоко закип’ятіть, додайте збиті з цукром яйця, крохмаль, ванільний цукор, добре перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок. Доведіть до кипіння та вимкніть. Дайте охолонути. Чорницю і полуницю помийте та обсушіть. Полуницю розріжте навпіл. Готові тарталетки заповніть кремом і зверху прикрасьте ягодами.

А щоб тісто було легше розкочувати, скористайтеся трюком із ганчіркою. Таке приготування тарталеток буде ще простіше.