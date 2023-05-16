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Десерт просто нарозхват: незвичайний рецепт тарталеток з ягодами та кремом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Красиві, смачні тарталетки з ягодами та кремом
Красиві, смачні тарталетки з ягодами та кремом. Фото shuba.life

Від такого десерту не відведеш очей!

У цей час неможливо утриматися від спокуси використати на всю котушку сезонні ягоди. Саме тому тарталетки з кремом та ягодами – відмінний варіант ідеального вітамінного десерту.

Насолода за рецептом Shuba не залишить нікого байдужим. Такі тарталетки не просто гарні, а й легкі у приготуванні, а ягоди можна змінювати в залежності від сезону. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати тарталетки з ягодами та кремом

Інгредієнти на 8 порцій

Для тіста:

  • борошно пшеничне — 300 г;
  • масло вершкове — 200 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • цукор — 100 г.

Для крему:

  • молоко — 400 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • крохмаль — 30 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • цукор — 100 г.

Для декору:

  • лохина — 100 г;
  • полуниця – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Борошно змішайте з маслом, додайте цукор, яйце і замісіть еластичне тісто. Загорніть у плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
  2. Потім тоненько розкотіть тісто, виріжте кружечки та розкладіть їх формочками. Поколіть вилкою і випікайте 15 хвилин при температурі 180 °C.
  3. Для крему молоко закип’ятіть, додайте збиті з цукром яйця, крохмаль, ванільний цукор, добре перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок. Доведіть до кипіння та вимкніть. Дайте охолонути.
  4. Чорницю і полуницю помийте та обсушіть. Полуницю розріжте навпіл. Готові тарталетки заповніть кремом і зверху прикрасьте ягодами.

А щоб тісто було легше розкочувати, скористайтеся трюком із ганчіркою. Таке приготування тарталеток буде ще простіше.

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#Рецепт #Десерт #Готуємо вдома #Тарталетки