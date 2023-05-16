Десерт просто нарозхват: незвичайний рецепт тарталеток з ягодами та кремом
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Від такого десерту не відведеш очей!
У цей час неможливо утриматися від спокуси використати на всю котушку сезонні ягоди. Саме тому тарталетки з кремом та ягодами – відмінний варіант ідеального вітамінного десерту.
Насолода за рецептом Shuba не залишить нікого байдужим. Такі тарталетки не просто гарні, а й легкі у приготуванні, а ягоди можна змінювати в залежності від сезону. Тому беремо продукти та починаємо готувати.
Як приготувати тарталетки з ягодами та кремом
Інгредієнти на 8 порцій
Для тіста:
- борошно пшеничне — 300 г;
- масло вершкове — 200 г;
- яйця — 1 шт.;
- цукор — 100 г.
Для крему:
- молоко — 400 мл;
- яйця — 2 шт.;
- крохмаль — 30 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- цукор — 100 г.
Для декору:
- лохина — 100 г;
- полуниця – 100 г.
Спосіб приготування:
- Борошно змішайте з маслом, додайте цукор, яйце і замісіть еластичне тісто. Загорніть у плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Потім тоненько розкотіть тісто, виріжте кружечки та розкладіть їх формочками. Поколіть вилкою і випікайте 15 хвилин при температурі 180 °C.
- Для крему молоко закип’ятіть, додайте збиті з цукром яйця, крохмаль, ванільний цукор, добре перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок. Доведіть до кипіння та вимкніть. Дайте охолонути.
- Чорницю і полуницю помийте та обсушіть. Полуницю розріжте навпіл. Готові тарталетки заповніть кремом і зверху прикрасьте ягодами.
А щоб тісто було легше розкочувати, скористайтеся трюком із ганчіркою. Таке приготування тарталеток буде ще простіше.