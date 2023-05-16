Вечеря на всю сім’ю: соковита м’ясна запіканка, для якої потрібно трохи фаршу (відео)
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Фантастична вечеря або обід для рідних
Запіканки — чудовий спосіб урізноманітнити меню. Якщо ви вже готували цікаву запіканку з броколі, зверніть увагу на страву із кабачком. За цим рецептом вона виходить водночас легка та ситна, а ще дуже соковита.
Страву можна їсти як гарячою, так і холодною. Рецептом поділилась блогерка з ютуб-каналу "Закарпатська господиня".
Інгредієнти:
- Кабачки — 1 кг
- Фарш — 500 г
- Морква — 2 шт
- Цибуля — 2 шт
- Яйця — 3 шт
- Машка — 2 ст л
- Сушений часник, сіль, перець — за смаком
- Твердий сир — 100 г
- Кріп — пучок
Спосіб приготування:
- Кабачки натираємо на крупну тертку. Солимо та перемішуємо. Залишаємо, щоб пустили сік.
- Моркву теж натираємо на крупну тертку. Цибулю дрібно ріжемо. Обсмажуємо разом із морквою до золотистого кольору на олії. Знімаємо засмажку з плити і лишаємо її охолоджуватись.
- Відтискаємо з кабачків зайвий сік. Перемішуємо з фаршем та охололою засмажкою. Виливаємо збиті яйця та висипаємо манку. Додаємо сіль, перець та сушений часник.
- Дрібно ріжемо кріп і теж кладемо в масу. Все вимішуємо в однорідну масу.
- Викладаємо в форму, застелену пергаментом або змашеною олією. Ставимо її в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування — орієнтовно 50 хвилин.
- Засипаємо готову запіканку тертим сиром і повертаємо в духовку — буквально на декілька хвилин.
Її можна приготувати більше і залишити в холодильнику — адже вона неймовірно смакує навіть холодною. До речі, сир для цього рецепту можна приготувати самотужки — зробити це дуже просто.