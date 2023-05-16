Вечеря на всю сім’ю: соковита м’ясна запіканка, для якої потрібно трохи фаршу (відео)

Фантастична вечеря або обід для рідних

Запіканки — чудовий спосіб урізноманітнити меню. Якщо ви вже готували цікаву запіканку з броколі, зверніть увагу на страву із кабачком. За цим рецептом вона виходить водночас легка та ситна, а ще дуже соковита.

Страву можна їсти як гарячою, так і холодною. Рецептом поділилась блогерка з ютуб-каналу "Закарпатська господиня".

Інгредієнти:

Кабачки — 1 кг

Фарш — 500 г

Морква — 2 шт

Цибуля — 2 шт

Яйця — 3 шт

Машка — 2 ст л

Сушений часник, сіль, перець — за смаком

Твердий сир — 100 г

Кріп — пучок

Спосіб приготування:

Кабачки натираємо на крупну тертку. Солимо та перемішуємо. Залишаємо, щоб пустили сік. Моркву теж натираємо на крупну тертку. Цибулю дрібно ріжемо. Обсмажуємо разом із морквою до золотистого кольору на олії. Знімаємо засмажку з плити і лишаємо її охолоджуватись. Відтискаємо з кабачків зайвий сік. Перемішуємо з фаршем та охололою засмажкою. Виливаємо збиті яйця та висипаємо манку. Додаємо сіль, перець та сушений часник. Дрібно ріжемо кріп і теж кладемо в масу. Все вимішуємо в однорідну масу. Викладаємо в форму, застелену пергаментом або змашеною олією. Ставимо її в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування — орієнтовно 50 хвилин. Засипаємо готову запіканку тертим сиром і повертаємо в духовку — буквально на декілька хвилин.

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Її можна приготувати більше і залишити в холодильнику — адже вона неймовірно смакує навіть холодною. До речі, сир для цього рецепту можна приготувати самотужки — зробити це дуже просто.