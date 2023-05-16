Ви не здогадаєтесь, що відбивні без м’яса: бюджетний рецепт з печінки у клярі

Проста страва для вечері чи обіду

Всі люблять апетитні відбивні. Але мало хто знає, що їх можна приготувати не лише зі звичайного м’яса, а й з печінки. Є декілька нюансів, які слід врахувати, щоб вони були ніжними і не гірчили.

Наприклад, печінку не можна пересмажувати. А перед приготуванням її слід вимочити в молоці — це знищить гіркоту. Як приготувати смачні відбивні, розповіли на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

свиняча печінка – 500 г;

молоко – 400 г;

яйця – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

борошно – 3 ст. л.;

сіль та чорний перець;

олія.

Спосіб приготування:

Печінку миємо та зачищаємо. Заливаємо молоком на 60 хвилин. Потім викладаємо шматочки на паперовий рушник. Коли зайва рідина ввібралася, нарізаємо шматками не товще 2 см. Кожен пласт накриваємо харчовою плівкою і злегка відбиваємо із двох сторін. Цибулю натираємо на дрібній тертці. Цибулевим пюре змащуємо шматки печінки, солимо та перчимо. Для кляру в окремому посуді збиваємо яйця виделкою. В ще одну миску насипаємо борошно. Пласти печінки занурюємо у борошно з двох сторін. Потім — у збиті яйця, і знову в борошно. У сковороді розігріваємо олію. Обсмажуємо відбивні з двох сторін на середньому полум’ї по 3-4 хв. Ціль — золотиста скоринка.

Ідеальна страва для обіду чи вечері готова. Щоб вона точно вдалась, переконайтесь, що ви знаєте, як правильно зачистити печінку.