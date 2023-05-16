Рус

Ви не здогадаєтесь, що відбивні без м’яса: бюджетний рецепт з печінки у клярі

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Це так смачно, що ви будете готувати їх постійно
Це так смачно, що ви будете готувати їх постійно. Фото today.ua

Проста страва для вечері чи обіду

Всі люблять апетитні відбивні. Але мало хто знає, що їх можна приготувати не лише зі звичайного м’яса, а й з печінки. Є декілька нюансів, які слід врахувати, щоб вони були ніжними і не гірчили.

Наприклад, печінку не можна пересмажувати. А перед приготуванням її слід вимочити в молоці — це знищить гіркоту. Як приготувати смачні відбивні, розповіли на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • свиняча печінка – 500 г;
  • молоко – 400 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • сіль та чорний перець;
  • олія.

Спосіб приготування:

  1. Печінку миємо та зачищаємо. Заливаємо молоком на 60 хвилин. Потім викладаємо шматочки на паперовий рушник. Коли зайва рідина ввібралася, нарізаємо шматками не товще 2 см.
  2. Кожен пласт накриваємо харчовою плівкою і злегка відбиваємо із двох сторін. Цибулю натираємо на дрібній тертці. Цибулевим пюре змащуємо шматки печінки, солимо та перчимо.
  3. Для кляру в окремому посуді збиваємо яйця виделкою. В ще одну миску насипаємо борошно.
  4. Пласти печінки занурюємо у борошно з двох сторін. Потім — у збиті яйця, і знову в борошно.
  5. У сковороді розігріваємо олію. Обсмажуємо відбивні з двох сторін на середньому полум’ї по 3-4 хв. Ціль — золотиста скоринка.

Ідеальна страва для обіду чи вечері готова. Щоб вона точно вдалась, переконайтесь, що ви знаєте, як правильно зачистити печінку.

Теги:
#Рецепт #Печінка #Відбивні