Ви не здогадаєтесь, що відбивні без м’яса: бюджетний рецепт з печінки у клярі
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Проста страва для вечері чи обіду
Всі люблять апетитні відбивні. Але мало хто знає, що їх можна приготувати не лише зі звичайного м’яса, а й з печінки. Є декілька нюансів, які слід врахувати, щоб вони були ніжними і не гірчили.
Наприклад, печінку не можна пересмажувати. А перед приготуванням її слід вимочити в молоці — це знищить гіркоту. Як приготувати смачні відбивні, розповіли на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- свиняча печінка – 500 г;
- молоко – 400 г;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- борошно – 3 ст. л.;
- сіль та чорний перець;
- олія.
Спосіб приготування:
- Печінку миємо та зачищаємо. Заливаємо молоком на 60 хвилин. Потім викладаємо шматочки на паперовий рушник. Коли зайва рідина ввібралася, нарізаємо шматками не товще 2 см.
- Кожен пласт накриваємо харчовою плівкою і злегка відбиваємо із двох сторін. Цибулю натираємо на дрібній тертці. Цибулевим пюре змащуємо шматки печінки, солимо та перчимо.
- Для кляру в окремому посуді збиваємо яйця виделкою. В ще одну миску насипаємо борошно.
- Пласти печінки занурюємо у борошно з двох сторін. Потім — у збиті яйця, і знову в борошно.
- У сковороді розігріваємо олію. Обсмажуємо відбивні з двох сторін на середньому полум’ї по 3-4 хв. Ціль — золотиста скоринка.
Ідеальна страва для обіду чи вечері готова. Щоб вона точно вдалась, переконайтесь, що ви знаєте, як правильно зачистити печінку.