Такого вафельного торта ви ще не їли: бюджетний рецепт смачного десерту
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Цей торт будуть просити на всі свята
Якщо ви вже готували вафельний торт з арахісом, і вам хочеться когось такого ж смачного, але трішки складнішого, зверніть увагу на цей рецепт. Нереально смачний торт із вафель можна приготувати з шоколадом та горіхами. Він швидко готується і всього кілька годин вистоюється.
Від цього торта будуть у захваті і дорослі, і малі. Як його приготувати, розповіли на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- Какао-порошок – 3 ст. ложки;
- Цукор – 150 г;
- Молоко – 120 мл;
- Темний шоколад – 100 г;
- Вершкове масло – 180 г;
- Вафельні коржі – 5-7 штук.
- Горіхи – за смаком.
Спосіб приготування:
- У сотейнику з’єднуємо какао, цукор та молоко. Ставимо посуд на слабкий вогонь і, помішуючи, нагріваємо до розчинення цукру.
- Шоколад ламаємо на невеликі шматочки і додаємо до молочної суміші. Знімаємо з вогню та перемішуємо до однорідності.
- Вершкове масло нарізаємо невеликими кубиками і вмішуємо до шоколаду. Готовий крем перекладаємо у миску і забираємо у холодильник на 15–20 хвилин.
- Вафельні коржі промазуємо кремом, через кожні кілька шарів додаючи подрібнені горіхи. Ставимо торт у холодильник на 3–4 години.
Цей торт стане відмінним додатком до сімейного чаювання або застілля. Він дуже просто готується і швидко застигає. А якщо захочеться чогось складнішого — у вас є завжди є можливість приготувати складну "Жіночу примху".