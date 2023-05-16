Такого вафельного торта ви ще не їли: бюджетний рецепт смачного десерту

Цей торт будуть просити на всі свята

Якщо ви вже готували вафельний торт з арахісом, і вам хочеться когось такого ж смачного, але трішки складнішого, зверніть увагу на цей рецепт. Нереально смачний торт із вафель можна приготувати з шоколадом та горіхами. Він швидко готується і всього кілька годин вистоюється.

Від цього торта будуть у захваті і дорослі, і малі. Як його приготувати, розповіли на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

Какао-порошок – 3 ст. ложки;

Цукор – 150 г;

Молоко – 120 мл;

Темний шоколад – 100 г;

Вершкове масло – 180 г;

Вафельні коржі – 5-7 штук.

Горіхи – за смаком.

Спосіб приготування:

У сотейнику з’єднуємо какао, цукор та молоко. Ставимо посуд на слабкий вогонь і, помішуючи, нагріваємо до розчинення цукру. Шоколад ламаємо на невеликі шматочки і додаємо до молочної суміші. Знімаємо з вогню та перемішуємо до однорідності. Вершкове масло нарізаємо невеликими кубиками і вмішуємо до шоколаду. Готовий крем перекладаємо у миску і забираємо у холодильник на 15–20 хвилин. Вафельні коржі промазуємо кремом, через кожні кілька шарів додаючи подрібнені горіхи. Ставимо торт у холодильник на 3–4 години.

Цей торт стане відмінним додатком до сімейного чаювання або застілля. Він дуже просто готується і швидко застигає. А якщо захочеться чогось складнішого — у вас є завжди є можливість приготувати складну "Жіночу примху".