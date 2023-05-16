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Такого вафельного торта ви ще не їли: бюджетний рецепт смачного десерту

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант і до чаю, і і на святковий стіл
Чудовий варіант і до чаю, і і на святковий стіл. Фото prostoway

Цей торт будуть просити на всі свята

Якщо ви вже готували вафельний торт з арахісом, і вам хочеться когось такого ж смачного, але трішки складнішого, зверніть увагу на цей рецепт. Нереально смачний торт із вафель можна приготувати з шоколадом та горіхами. Він швидко готується і всього кілька годин вистоюється.

Від цього торта будуть у захваті і дорослі, і малі. Як його приготувати, розповіли на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • Какао-порошок – 3 ст. ложки;
  • Цукор – 150 г;
  • Молоко – 120 мл;
  • Темний шоколад – 100 г;
  • Вершкове масло – 180 г;
  • Вафельні коржі – 5-7 штук.
  • Горіхи – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. У сотейнику з’єднуємо какао, цукор та молоко. Ставимо посуд на слабкий вогонь і, помішуючи, нагріваємо до розчинення цукру.
  2. Шоколад ламаємо на невеликі шматочки і додаємо до молочної суміші. Знімаємо з вогню та перемішуємо до однорідності.
  3. Вершкове масло нарізаємо невеликими кубиками і вмішуємо до шоколаду. Готовий крем перекладаємо у миску і забираємо у холодильник на 15–20 хвилин.
  4. Вафельні коржі промазуємо кремом, через кожні кілька шарів додаючи подрібнені горіхи. Ставимо торт у холодильник на 3–4 години.

Цей торт стане відмінним додатком до сімейного чаювання або застілля. Він дуже просто готується і швидко застигає. А якщо захочеться чогось складнішого — у вас є завжди є можливість приготувати складну "Жіночу примху".

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#Рецепт #Торт #Десерт