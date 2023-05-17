Гора смакоти зі склянки кефіру: як приготувати чудові оладки за 10 хвилин
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Ціла гора оладок за 10 хвилин
Оладки – це смачна страва на сніданок та десерт, яку можна подавати з варенням, джемом, сметаною або їсти самостійно. Щоб вони були пишними, обов’язково візьміть за основу кефір.
Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" ми приготуємо оладки навіть без борошна. Такі пишні оладки готуються лише десять хвилин і стануть чудовим варіантом для сніданку. Спробуйте і переконайтеся.
Як приготувати оладки без борошна
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- сода — 1 ч. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- манна крупа – 250 г;
- сіль — щіпка;
- кефір – 250 мл.
Спосіб приготування:
- Необхідно збити яйця із цукром та сіллю до повного розчинення.
- В отриману суміш вилити кефір та збити всі компоненти вінчиком.
- У масу додати манну крупу, замісити тісто густе. Потрібно залишити тісто під харчовою плівкою на півгодини, щоб манна крупа набухла.
- Потім додати до тіста соду і перекласти його в кондитерський мішок. Розігріти в сковороді олію, сформувати на поверхні сковороди невеликі коржики — оладки.
- На середньому вогні обсмажити оладки з боків до рум’яної скоринки.
Найкраще спробувати пишні оладки з домашнім згущеним молоком. Від такого сніданку не відмовляться навіть діти.