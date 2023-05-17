Гора смакоти зі склянки кефіру: як приготувати чудові оладки за 10 хвилин

Ціла гора оладок за 10 хвилин

Оладки – це смачна страва на сніданок та десерт, яку можна подавати з варенням, джемом, сметаною або їсти самостійно. Щоб вони були пишними, обов’язково візьміть за основу кефір.

Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" ми приготуємо оладки навіть без борошна. Такі пишні оладки готуються лише десять хвилин і стануть чудовим варіантом для сніданку. Спробуйте і переконайтеся.

Як приготувати оладки без борошна

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

цукор – 2 ст. л.;

манна крупа – 250 г;

сіль — щіпка;

кефір – 250 мл.

Спосіб приготування:

Необхідно збити яйця із цукром та сіллю до повного розчинення. В отриману суміш вилити кефір та збити всі компоненти вінчиком. У масу додати манну крупу, замісити тісто густе. Потрібно залишити тісто під харчовою плівкою на півгодини, щоб манна крупа набухла. Потім додати до тіста соду і перекласти його в кондитерський мішок. Розігріти в сковороді олію, сформувати на поверхні сковороди невеликі коржики — оладки. На середньому вогні обсмажити оладки з боків до рум’яної скоринки.

Найкраще спробувати пишні оладки з домашнім згущеним молоком. Від такого сніданку не відмовляться навіть діти.