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Гора смакоти зі склянки кефіру: як приготувати чудові оладки за 10 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для таких оладок вам не потрібно жодного граму борошна
Для таких оладок вам не потрібно жодного граму борошна. Фото babusyni-retsepty

Ціла гора оладок за 10 хвилин

Оладки – це смачна страва на сніданок та десерт, яку можна подавати з варенням, джемом, сметаною або їсти самостійно. Щоб вони були пишними, обов’язково візьміть за основу кефір.

Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" ми приготуємо оладки навіть без борошна. Такі пишні оладки готуються лише десять хвилин і стануть чудовим варіантом для сніданку. Спробуйте і переконайтеся.

Як приготувати оладки без борошна

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • манна крупа – 250 г;
  • сіль — щіпка;
  • кефір – 250 мл.

Спосіб приготування:

  1. Необхідно збити яйця із цукром та сіллю до повного розчинення.
  2. В отриману суміш вилити кефір та збити всі компоненти вінчиком.
  3. У масу додати манну крупу, замісити тісто густе. Потрібно залишити тісто під харчовою плівкою на півгодини, щоб манна крупа набухла.
  4. Потім додати до тіста соду і перекласти його в кондитерський мішок. Розігріти в сковороді олію, сформувати на поверхні сковороди невеликі коржики — оладки.
  5. На середньому вогні обсмажити оладки з боків до рум’яної скоринки.

Найкраще спробувати пишні оладки з домашнім згущеним молоком. Від такого сніданку не відмовляться навіть діти.

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#Рецепт #Сніданок #Оладки #Готуємо вдома