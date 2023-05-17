Незвичайний рецепт найпишнішого та найсмачнішого омлету Пуляр всього з двох інгредієнтів

Головний секрет – білки потрібно відокремити від жовтків.

Ідеальний ранок має завжди починатися з ідеального сніданку. Ніжний омлет заслуговує на те, щоб називатися так — його люблять і дорослі, і діти.

Сьогодні приготуємо класичний французький сніданок — унікальний омлет Пуляр за рецептом "Главреда". У Франції страва відома з кінця 18-го століття: саме тоді господиня одного готелю Аннет Пуляр готувала омлет, який на вигляд більше нагадував пиріг. Слава про нього ходила по всій країні.

Попри давню історію, готувати такий смачний та ніжний сніданок готувати простіше простого – для цього знадобиться лише кілька інгредієнтів. Смажити омлет Пуляр найкраще на оливковій олії.

Як приготувати омлет

Інгредієнти:

яйця — 4-5 шт

масло вершкове або оливкове

сіль та спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Холодні яйця промийте під холодною водою. Дуже акуратно відокремте білки від жовтків — якщо в білки потрапило трохи жовтка, омлет Пуляр не вийде. Білки просто не зможуть добре збитися. Жовтки солимо, перчимо, додаємо спеції до смаку. Збити жовтки акуратно вилкою. Білки перелити в чисту чашу і збивати в пишну щільну піну не менше 5-6 хвилин. Сковороду розігріти з оливковою або вершковою олією. Вилийте жовтки та обсмажте протягом 1 хвилини, щоб вийшов тонкий млинець. Силіконовою лопаткою перекладіть у сковороду білки та розподіліть красиво. Накрийте кришкою на 3-4 хвилини. Після цього відкрийте кришку і натисніть силіконовою лопаткою на омлет. Якщо білок не прилипає, омлет цілком готовий.

Омлет можна відразу розрізати навпіл і подавати з овочами чи смачним рисом. Смачного.