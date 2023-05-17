Рецепт сирного соусу, який виходить краще, ніж у McDonalds

Це один із найпростіших, але найсмачніших соусів

Мабуть, немає людини, яка б ніколи не відвідувала McDonald’s. Як би ми не ставилися до правильного харчування, але іноді можна дозволити поласувати улюбленою картоплею фрі зі смачним сирним соусом.

Саме таку заправку ми приготуємо сьогодні за рецептом РrostoWay. Цей доступний і простий соус ви приготуєте за лічені хвилини, а результат вас приємно здивує. Для його приготування вам не знадобляться вишукані дорогі інгредієнти. Все, що потрібно для приготування такої заправки, ви легко знайдете у себе вдома або в найближчому магазині.

Як приготувати сирний соус

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

олія – 200 г;

гірчиця — 5 г;

вода — 50 мл;

яблучний оцет — 5 г;

сіль — 2 г;

цукор — 2 г;

помаранчевий чедер – 100 г;

сир у пластинках – 50 г.

Спосіб приготування:

Налийте в блендер олію. Вбийте туди одне яйце. Додайте гірчицю та зробіть майонез. Збивати починайте із самого низу. Коли низ буде потрібної консистенції, тоді поступово підіймайте блендер. Підлийте води, щоб соус був не надто жирним. Ще раз збийте. Натріть чедер і подрібніть сир у пластинках. Усі інгредієнти завантажте в блендер та перемішайте. Соус готовий.

Такий сирний соус відмінно підійде до картоплі фрі. Тому готуйте та насолоджуйтесь.