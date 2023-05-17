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Рецепт ароматних кренделів, які повернуть вас у дитинство

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблені з дитинства кренделя
Улюблені з дитинства кренделя. Фото shuba.life

Проста та ароматна випічка полюбиться всім

Кренделі — це не тільки смачна та ароматна випічка, але ще й зручна. Така страва готується недовго, інгредієнтів йде небагато, випічка виходить у великій кількості.

Такі кренделі за рецептом Shuba можна взяти з собою в дорогу, на роботу, як перекус. До того ж, якщо пофантазувати, можна додати до неї какао, тертий шоколад чи сухофрукти – від цього випічка лише виграє.

Як приготувати ароматні кренделі

Інгредієнти на 5 порцій:

  • яйця — 3 шт.;
  • масло вершкове — 120 г;
  • цукор — 100 г;
  • молоко — 300 мл;
  • борошно — 500 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • сіль — 3 г.

Додатково:

  • молоко — 2 ст. л.;
  • цукор — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Збийте вилкою яйця з цукром. Додайте масло і протріть все разом. Влийте молоко та ретельно перемішайте до однорідної маси.
  2. Змішайте сухі інгредієнти — борошно, розпушувач, соду та сіль.
  3. З’єднайте суху та рідку суміші, добре перемішуючи. Вимісіть тісто руками, перекладіть у невелику миску та замотайте харчовою плівкою. Дайте постояти 15-20 хвилин.
  4. Розділіть тісто на кілька частин. Закрутіть їх у вигляді кренделів.
  5. Викладіть кренделі на деко, застелений пергаментним папером. Змастіть молоком і посипте цукром.
  6. Поставте деко у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 20 хвилин. Кренделі мають стати рум’яними та золотистими.

А щоб кренделі довго не черствіли, можна додати один інгредієнт. Так ваша випічка залишатиметься свіжою довше.

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