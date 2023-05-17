Рецепт ароматних кренделів, які повернуть вас у дитинство
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Проста та ароматна випічка полюбиться всім
Кренделі — це не тільки смачна та ароматна випічка, але ще й зручна. Така страва готується недовго, інгредієнтів йде небагато, випічка виходить у великій кількості.
Такі кренделі за рецептом Shuba можна взяти з собою в дорогу, на роботу, як перекус. До того ж, якщо пофантазувати, можна додати до неї какао, тертий шоколад чи сухофрукти – від цього випічка лише виграє.
Як приготувати ароматні кренделі
Інгредієнти на 5 порцій:
- яйця — 3 шт.;
- масло вершкове — 120 г;
- цукор — 100 г;
- молоко — 300 мл;
- борошно — 500 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- сіль — 3 г.
Додатково:
- молоко — 2 ст. л.;
- цукор — за смаком.
Спосіб приготування:
- Збийте вилкою яйця з цукром. Додайте масло і протріть все разом. Влийте молоко та ретельно перемішайте до однорідної маси.
- Змішайте сухі інгредієнти — борошно, розпушувач, соду та сіль.
- З’єднайте суху та рідку суміші, добре перемішуючи. Вимісіть тісто руками, перекладіть у невелику миску та замотайте харчовою плівкою. Дайте постояти 15-20 хвилин.
- Розділіть тісто на кілька частин. Закрутіть їх у вигляді кренделів.
- Викладіть кренделі на деко, застелений пергаментним папером. Змастіть молоком і посипте цукром.
- Поставте деко у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 20 хвилин. Кренделі мають стати рум’яними та золотистими.
А щоб кренделі довго не черствіли, можна додати один інгредієнт. Так ваша випічка залишатиметься свіжою довше.