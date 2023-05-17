Рецепт ароматних кренделів, які повернуть вас у дитинство

Проста та ароматна випічка полюбиться всім

Кренделі — це не тільки смачна та ароматна випічка, але ще й зручна. Така страва готується недовго, інгредієнтів йде небагато, випічка виходить у великій кількості.

Такі кренделі за рецептом Shuba можна взяти з собою в дорогу, на роботу, як перекус. До того ж, якщо пофантазувати, можна додати до неї какао, тертий шоколад чи сухофрукти – від цього випічка лише виграє.

Як приготувати ароматні кренделі

Інгредієнти на 5 порцій:

яйця — 3 шт.;

масло вершкове — 120 г;

цукор — 100 г;

молоко — 300 мл;

борошно — 500 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сода харчова — 1 ч. л.;

сіль — 3 г.

Додатково:

молоко — 2 ст. л.;

цукор — за смаком.

Спосіб приготування:

Збийте вилкою яйця з цукром. Додайте масло і протріть все разом. Влийте молоко та ретельно перемішайте до однорідної маси. Змішайте сухі інгредієнти — борошно, розпушувач, соду та сіль. З’єднайте суху та рідку суміші, добре перемішуючи. Вимісіть тісто руками, перекладіть у невелику миску та замотайте харчовою плівкою. Дайте постояти 15-20 хвилин. Розділіть тісто на кілька частин. Закрутіть їх у вигляді кренделів. Викладіть кренделі на деко, застелений пергаментним папером. Змастіть молоком і посипте цукром. Поставте деко у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 20 хвилин. Кренделі мають стати рум’яними та золотистими.

А щоб кренделі довго не черствіли, можна додати один інгредієнт. Так ваша випічка залишатиметься свіжою довше.