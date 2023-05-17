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Всього три інгредієнти – і смажені гриби за цим рецептом будуть вашою коронною стравою.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Білі гриби в сметані — проста, але смачна страва
Білі гриби в сметані — проста, але смачна страва. Фото cook.net.ua

Небагато часу — і у вас вийде ідеальна страва

Ви любитель грибів? Тоді білі гриби у сметані саме для вас! Готувати їх неймовірно легко, а в результаті ви отримаєте повноцінний ароматний гарнір.

Від білих грибів у сметані за рецептом Сook дуже легко втратити голову. Вони ідеально підійдуть до картопляного пюре, омлету або просто як соус для хрусткого багету.

Як приготувати білі гриби в сметані

Інгредієнти:

  • білі гриби – 0,5 кг;
  • цибуля ріпчаста — 1-2 шт.;
  • сметана — 0,5 ст.;
  • рослинна олія для обсмажування;
  • сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Почистьте гриби, поріжте на шматочки середнього розміру. Залийте солоною водою і залиште на 20 хвилин — так з грибів "піде" всяка живність.
  2. Проварити гриби у підсоленій воді протягом 20-30 хвилин. Шумівкою знімайте піну.
  3. Цибулю поріжте півкільцями, посмажте на розігрітій сковороді.
  4. Як тільки цибуля стане прозорою і злегка золотистою, додайте гриби. Посоліть і поперчіть страву.
  5. Обсмажуйте протягом 10-15 хвилин до готовності.
  6. Як тільки рідина зникла, а самі гриби почали підрум’янюватися, вливайте сметану.
  7. Доведіть до кипіння та знімайте з вогню.
  8. Готові смажені білі гриби в сметані подавайте, прикрасивши за бажанням свіжою зеленню.

Якщо вам потрібно швидко очистити багато грибів, тоді лайфхаки "Телеграфа" — саме для вас. Таким чином, ви правильно підготуєте продукт до приготування.

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#Рецепт #Гриби #Готуємо вдома