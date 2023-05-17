Всього три інгредієнти – і смажені гриби за цим рецептом будуть вашою коронною стравою.
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Небагато часу — і у вас вийде ідеальна страва
Ви любитель грибів? Тоді білі гриби у сметані саме для вас! Готувати їх неймовірно легко, а в результаті ви отримаєте повноцінний ароматний гарнір.
Від білих грибів у сметані за рецептом Сook дуже легко втратити голову. Вони ідеально підійдуть до картопляного пюре, омлету або просто як соус для хрусткого багету.
Як приготувати білі гриби в сметані
Інгредієнти:
- білі гриби – 0,5 кг;
- цибуля ріпчаста — 1-2 шт.;
- сметана — 0,5 ст.;
- рослинна олія для обсмажування;
- сіль, перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Почистьте гриби, поріжте на шматочки середнього розміру. Залийте солоною водою і залиште на 20 хвилин — так з грибів "піде" всяка живність.
- Проварити гриби у підсоленій воді протягом 20-30 хвилин. Шумівкою знімайте піну.
- Цибулю поріжте півкільцями, посмажте на розігрітій сковороді.
- Як тільки цибуля стане прозорою і злегка золотистою, додайте гриби. Посоліть і поперчіть страву.
- Обсмажуйте протягом 10-15 хвилин до готовності.
- Як тільки рідина зникла, а самі гриби почали підрум’янюватися, вливайте сметану.
- Доведіть до кипіння та знімайте з вогню.
- Готові смажені білі гриби в сметані подавайте, прикрасивши за бажанням свіжою зеленню.
Якщо вам потрібно швидко очистити багато грибів, тоді лайфхаки "Телеграфа" — саме для вас. Таким чином, ви правильно підготуєте продукт до приготування.