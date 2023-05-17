Один інгредієнт перетворить звичайний суп на ідеальну першу страву: сімейний рецепт
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Смачно, ситно, швидко, незвичайно
Якщо ви хочете побалувати себе чимось легким, смачним і при цьому не хочете довго стояти біля плити, суп із рибної консерви – це саме те, що вам потрібне. Це проста, але водночас ситна та смачна страва.
Готується суп за рецептом Smach швидко, тому для кожної господині він стане паличкою-виручалочкою. А якщо ви щоразу додаватимете різні рибні консерви, смак юшки від цього тільки виграє.
Як приготувати рибний суп з рисом
Інгредієнти:
- вода – 3 л;
- середні картоплини – 6 шт.;
- морква маленька – 1 шт.;
- середня цибуля – 2 шт.;
- рис — 1/2 частина ст.;
- рибні консерви з додаванням олії – 2 банки;
- гілочка кропу – 3-5 шт.;
- олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рис промити та проварити в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
- Додати порізану соломкою або кубиками картоплю, залишити готуватися поки картопля не стане м’якою.
- Цибулю покришити, моркву потерти на великій тертці. Обсмажити їх на сковороді на олії до золотистого кольору.
- Відкрити рибні консерви та викласти на тарілку. Видалити великі кістки та відправити в суп.
- Страву посолити, додати спеції та подрібнену зелень до свого смаку. Залишіть на вогні ще 5 хвилин.
Якщо ви любите рибні консерви — приготуйте вдома рибні консерви. З цим рецептом ви більше не купуватимете їх у магазині.