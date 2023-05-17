Один інгредієнт перетворить звичайний суп на ідеальну першу страву: сімейний рецепт

Смачно, ситно, швидко, незвичайно

Якщо ви хочете побалувати себе чимось легким, смачним і при цьому не хочете довго стояти біля плити, суп із рибної консерви – це саме те, що вам потрібне. Це проста, але водночас ситна та смачна страва.

Готується суп за рецептом Smach швидко, тому для кожної господині він стане паличкою-виручалочкою. А якщо ви щоразу додаватимете різні рибні консерви, смак юшки від цього тільки виграє.

Як приготувати рибний суп з рисом

Інгредієнти:

вода – 3 л;

середні картоплини – 6 шт.;

морква маленька – 1 шт.;

середня цибуля – 2 шт.;

рис — 1/2 частина ст.;

рибні консерви з додаванням олії – 2 банки;

гілочка кропу – 3-5 шт.;

олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Рис промити та проварити в киплячій підсоленій воді 10 хвилин. Додати порізану соломкою або кубиками картоплю, залишити готуватися поки картопля не стане м’якою. Цибулю покришити, моркву потерти на великій тертці. Обсмажити їх на сковороді на олії до золотистого кольору. Відкрити рибні консерви та викласти на тарілку. Видалити великі кістки та відправити в суп. Страву посолити, додати спеції та подрібнену зелень до свого смаку. Залишіть на вогні ще 5 хвилин.

Якщо ви любите рибні консерви — приготуйте вдома рибні консерви. З цим рецептом ви більше не купуватимете їх у магазині.