Коли є тільки тісто та фарш: цей рецепт закуски потіснить будь-які бутерброди

Небагато часу і два інгредієнти — і закуска готова

Без смачних закусок не обійдкться жодні дружні посиденьки. Вони завжди мають бути під рукою. Кишеньки з листкового тіста з м’ясом — саме таке блюдо. Ви не розчаруєтеся ні смаком, ні процесом приготування!

Приготовлені за рецептом Shuba смачні невеликі закуски можуть стати оригінальною самостійною стравою. Бажаємо вам добре провести вечір друзями під кишеньки з листкового тіста.

Як приготувати кишеньки з листкового тіста

Інгредієнти на 4 порції:

листкове тісто — 500 г;

яловичий фарш — 300 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;

олія соняшникова — 60 мл.

Спосіб приготування:

Приправте фарш яловичий сіллю, перцем, 1 ч. л. олії та пропущеним через прес часником. Добре перемішайте. Розділіть листкове тісто на два прямокутники. Покладіть перший прямокутник на робочу поверхню і розподіліть фарш. А другий прямокутник покладіть зверху хрест-навхрест і розподіліть по ньому м’ясо, що залишилося. Складіть кінчики тіста в центр спочатку нижнього прямокутника, а потім верхнього, щоб вийшла квадратна кишеня. На сковороду налийте масло та обсмажте квадратики на середньому вогні з двох сторін по 5-6 хвилин з кожної.

Смак кишень із листкового тіста може залежати від того, коли ви їх посолите. Цей лайфхак зробить вашу страву ідеальною.