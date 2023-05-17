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Хитромудрі турецькі котлети замінять повноцінну вечерю: простий рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Вони виходять просто неймовірними
Вони виходять просто неймовірними. Фото pixelinform.com

Кожна котлетка запікається під шапкою з сирного картопляного пюре

Всі люблять смачні котлети. Та є такі рецепти, які підводять звичну страву буквально до абсолютно нового рівня.

Це можна сказати про турецькі котлети "Хасан-Паша". Кожна котлета із яловичини запікається під шапкою з картопляного пюре та сиру. Виходить неймовірно апетитно. Рецептом поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

  • Картопля – 2-3 штуки;
  • Молоко – 70-100 мл;
  • Вершкове масло – 1 ст. ложка;
  • Чеддер чи інший сир – 50 г;
  • Сіль – за смаком;
  • Ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • Яйце – 1 штука;
  • Фарш із яловичини – 500 г;
  • Панірувальні сухарі – 3 ст. ложки;
  • Перець чорний мелений – за смаком;
  • Кмин мелений – ⅓ ч. ложки;
  • Рослинна олія – 1 ст. ложка;
  • Томатна паста – 1 ст. ложка;
  • Вода – 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть картоплю. Злийте воду, додайте молоко з вершковим маслом і потовчіть, щоб вийшло пюре.
  2. Сир натріть на дрібній тертці та перемішайте з картоплею. Посоліть. Цибулю подрібніть у блендері або натріть на великій тертці. Яйце трохи збийте. Фарш змішайте із цибулею, сухарями, яйцем, ½ чайної ложки солі, перцем і кмином. З цієї маси сформуйте круглі заготовки.
  3. Викладіть майбутні котлети у форму, змащену олією. У центрі кожної зробіть невелику "ямку".
  4. Форму поставте у духовку, попередньо розігріту до 180 °С. Приблизно на 20 хвилин. Коли котлети схопляться, на кожну із них викладаємо пюре із сиром.
  5. Томатну пасту змішуємо з гарячою водою і сіллю. Акуратно вливаємо соус у форму. Запікаємо ще приблизно 10 хвилин.

Це цілком самодостатня страва. Якщо ви вирішили ще більше проникнутись духом Туреччини, приготуйте неймовірний кисир з булгуром.

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#Рецепт #Сир #Картопля #Котлети