Хитромудрі турецькі котлети замінять повноцінну вечерю: простий рецепт

Кожна котлетка запікається під шапкою з сирного картопляного пюре

Всі люблять смачні котлети. Та є такі рецепти, які підводять звичну страву буквально до абсолютно нового рівня.

Це можна сказати про турецькі котлети "Хасан-Паша". Кожна котлета із яловичини запікається під шапкою з картопляного пюре та сиру. Виходить неймовірно апетитно. Рецептом поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

Картопля – 2-3 штуки;

Молоко – 70-100 мл;

Вершкове масло – 1 ст. ложка;

Чеддер чи інший сир – 50 г;

Сіль – за смаком;

Ріпчаста цибуля – 1 штука;

Яйце – 1 штука;

Фарш із яловичини – 500 г;

Панірувальні сухарі – 3 ст. ложки;

Перець чорний мелений – за смаком;

Кмин мелений – ⅓ ч. ложки;

Рослинна олія – 1 ст. ложка;

Томатна паста – 1 ст. ложка;

Вода – 200 мл.

Спосіб приготування:

Зваріть картоплю. Злийте воду, додайте молоко з вершковим маслом і потовчіть, щоб вийшло пюре. Сир натріть на дрібній тертці та перемішайте з картоплею. Посоліть. Цибулю подрібніть у блендері або натріть на великій тертці. Яйце трохи збийте. Фарш змішайте із цибулею, сухарями, яйцем, ½ чайної ложки солі, перцем і кмином. З цієї маси сформуйте круглі заготовки. Викладіть майбутні котлети у форму, змащену олією. У центрі кожної зробіть невелику "ямку". Форму поставте у духовку, попередньо розігріту до 180 °С. Приблизно на 20 хвилин. Коли котлети схопляться, на кожну із них викладаємо пюре із сиром. Томатну пасту змішуємо з гарячою водою і сіллю. Акуратно вливаємо соус у форму. Запікаємо ще приблизно 10 хвилин.

Це цілком самодостатня страва. Якщо ви вирішили ще більше проникнутись духом Туреччини, приготуйте неймовірний кисир з булгуром.