Просто покладіть овочі у пляшку – і закуска готова: рецепт незвичайного перекусу
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Приготувати незвичайну страву дуже легко!
Літо — ідеальний час для легкої закуски зі свіжих овочів. Якщо думаєте, що перепробували вже всі, ми зможемо вас здивувати. Овочі, мариновані у пляшці – це справді щось новеньке. Така вітамінна смакота стане хітом на вашому столі!
Страва за рецептом "Цесмак" – найкращий варіант для виїзду на природу. Для приготування ви витратите всього 10 хвилин, але можете насолоджуватися пікантним частуванням. Такі овочі можна подавати на святковий і звичайний стіл.
До речі, щоб шматочки помідорів та огірків поміщалися в банку, відріжте верхню частину тари та потім склейте частини за допомогою харчової плівки. Беремо продукти та починаємо готувати!
Як приготувати овочі
Інгредієнти:
- огірки – 700 г;
- помідор – 600 г;
- винний оцет — 70 мл;
- соняшникова олія – 70 мл;
- часник — 8 зуб.;
- сіль: — 1,5 ст.;
- петрушка, базилік, болгарський перець, перець чилі – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Наріжте шматочками помідори та огірки, відправте в пляшку.
- Для маринаду подрібніть у блендері олію, оцет, часник, цукор, сіль, спеції та зелень.
- Залийте соус у пляшку, закрийте та добре перемішайте.
- Відправте пляшку в холодильник як мінімум на 8 годин.
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