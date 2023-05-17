Просто покладіть овочі у пляшку – і закуска готова: рецепт незвичайного перекусу

Приготувати незвичайну страву дуже легко!

Літо — ідеальний час для легкої закуски зі свіжих овочів. Якщо думаєте, що перепробували вже всі, ми зможемо вас здивувати. Овочі, мариновані у пляшці – це справді щось новеньке. Така вітамінна смакота стане хітом на вашому столі!

Страва за рецептом "Цесмак" – найкращий варіант для виїзду на природу. Для приготування ви витратите всього 10 хвилин, але можете насолоджуватися пікантним частуванням. Такі овочі можна подавати на святковий і звичайний стіл.

До речі, щоб шматочки помідорів та огірків поміщалися в банку, відріжте верхню частину тари та потім склейте частини за допомогою харчової плівки. Беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати овочі

Інгредієнти:

огірки – 700 г;

помідор – 600 г;

винний оцет — 70 мл;

соняшникова олія – 70 мл;

часник — 8 зуб.;

сіль: — 1,5 ст.;

петрушка, базилік, болгарський перець, перець чилі – на свій смак.

Спосіб приготування:

Наріжте шматочками помідори та огірки, відправте в пляшку. Для маринаду подрібніть у блендері олію, оцет, часник, цукор, сіль, спеції та зелень. Залийте соус у пляшку, закрийте та добре перемішайте. Відправте пляшку в холодильник як мінімум на 8 годин.

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