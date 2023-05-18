Вафлі зі згущеним молоком як у дитинстві: перевірений роками рецепт
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Смакота, яку полюблять ваші діти
Якщо ви бажаєте здивувати гостей, приготуйте цей десерт. Колись такі вафельні трубочки зі згущеним молоком пекли в кожній родині. Тому пропонуємо згадати дитинство з цією смакотою.
Такі смаколики за "Бабусиними рецептами" виходять хрусткими та ніжними. Це ідеальний варіант приготування швидкого десерту до чаю.
Як приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком.
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- розпушувач – ⅓ ч. л.;
- цукор – 200 г;
- сіль — щіпка;
- вершкове масло – 200 г;
- борошно — 200 г;
- згущене молоко – 300 г;
- ванільний цукор — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Заздалегідь розтопіть вершкове масло і трохи остудіть.
- За допомогою міксера з’єднайте яйця з класичним та ванільним цукром.
- У яєчну масу додайте сіль, вилийте вершкове масло і перемішайте.
- Розпушувач з’єднайте з борошном, просійте в яєчну суміш і замішайте густе тісто.
- Розігрійте електровафельницю, змастіть олією поверхню. Викладіть по столовій ложці тіста та випікайте вафлі 30-40 секунд кожну.
- Відразу після випікання потрібно згорнути вафлі в трубочки. Це можна зробити руками, паличками для суші або за допомогою тубуса, загорнутого у фольгу.
- Згущене молоко перемішайте і перекладіть в кондитерський мішок. Потрібно заповнити кожну трубочку з обох кінців начинкою. Десерт готовий, смачного.
До речі, улюблене згущене молоко можна приготувати власноруч. Для цього вам знадобляться прості інгредієнти.