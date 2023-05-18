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Вафлі зі згущеним молоком як у дитинстві: перевірений роками рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Трубочки зі згущеним молоком — улюблена насолода ще з дитинства
Трубочки зі згущеним молоком — улюблена насолода ще з дитинства. Фото babusyni-retsepty

Смакота, яку полюблять ваші діти

Якщо ви бажаєте здивувати гостей, приготуйте цей десерт. Колись такі вафельні трубочки зі згущеним молоком пекли в кожній родині. Тому пропонуємо згадати дитинство з цією смакотою.

Такі смаколики за "Бабусиними рецептами" виходять хрусткими та ніжними. Це ідеальний варіант приготування швидкого десерту до чаю.

Як приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком.

Інгредієнти:

  • яйця – 4 шт.;
  • розпушувач – ⅓ ч. л.;
  • цукор – 200 г;
  • сіль — щіпка;
  • вершкове масло – 200 г;
  • борошно — 200 г;
  • згущене молоко – 300 г;
  • ванільний цукор — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь розтопіть вершкове масло і трохи остудіть.
  2. За допомогою міксера з’єднайте яйця з класичним та ванільним цукром.
  3. У яєчну масу додайте сіль, вилийте вершкове масло і перемішайте.
  4. Розпушувач з’єднайте з борошном, просійте в яєчну суміш і замішайте густе тісто.
  5. Розігрійте електровафельницю, змастіть олією поверхню. Викладіть по столовій ложці тіста та випікайте вафлі 30-40 секунд кожну.
  6. Відразу після випікання потрібно згорнути вафлі в трубочки. Це можна зробити руками, паличками для суші або за допомогою тубуса, загорнутого у фольгу.
  7. Згущене молоко перемішайте і перекладіть в кондитерський мішок. Потрібно заповнити кожну трубочку з обох кінців начинкою. Десерт готовий, смачного.

До речі, улюблене згущене молоко можна приготувати власноруч. Для цього вам знадобляться прості інгредієнти.

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