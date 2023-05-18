Три інгредієнти — і страва готова: рецепт намазки, яка завжди буде у вас вдома

Швидка, ситна та пікантна закуска

Закуски — це універсальне кулінарне рішення, яке допоможе вам пригостити близьких чи гостей чимось смачним ще до основної страви. Закуски бувають на усякий смак, адже будь-яка страва може виконати функцію закуски.

Сьогодні за рецептом Shuba ми приготуємо намазку з редису та сала – дуже просту та швидку у приготуванні закуску. Вона має сильний і типовий смак сала, який посилюється свіжою і трохи гострою ноткою редиски. — ви такого точно не куштували. Бутерброди з намазкою з редису та сала чудові у свіжому вигляді, тому не зволікайте, а готуйте і швидко їжте.

Як приготувати намазку з редису та сала

Інгредієнти на 4 порції:

редиска — 8 шт.;

редис, листя – 300 г;

сало — 100 г;

часник, зубчики — 3 шт.;

зелень — 20 г;

кунжут — 20 г;

французький багет — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Редиску, листя та зелень добре промийте та обсушіть. Редиску наріжте шматочками, листя і зелень подрібніть. Сало наріжте шматочками. Часник очистьте та пропустіть через прес. Підготовлені інгредієнти покладіть у чашу блендера, посоліть, поперчіть та подрібніть до однорідної маси. Намажте шматочки багета приготовленою масою, посипте кунжутом, прикрасьте зеленню і подавайте до столу.

Таку намазку можна подавати з улюбленими грінками. Небагато часу — і ви вже насолоджуєтеся стравою.