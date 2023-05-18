Улюблена страва Івана Франка: рецепт, який знають лише бабусі
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Українська кухня неймовірно смачна
У закарпатській кухні є цілий ряд класних страв із квашеними овочами. Одна з таких страв засипана капуста — це каша, яка готується з пшона та капусти. Колись без цієї страви не обходилося жодне весілля чи святковий стіл. .
Попри прості та недорогі інгредієнти, засипана капуста за рецептом Uaportal дуже смачна та ситна. Її дуже любив відомий письменник Іван Франко.
Як приготувати капусту
Інгредієнти:
- свіжа капуста – 400 г;
- квашена капуста — 200 г;
- пшоно — 200 г;
- морква – 1 шт.;
- рослинна олія;
- запашний перець горошком — 2-3 шт.;
- сіль, чорний мелений перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Подрібніть і тушкуйте капусту 5 хвилин на сковороді з олією. Додайте квашену капусту і потушкуйте ще 5 хвилин| Посоліть та додайте перець.
- Моркву натріть і викладіть у форму для запікання, додавши духмяний перець.
- До капусти додайте пшоно і перемішайте. Масу викладіть на моркву, додайте трохи води і 2 ст. л. олії та відправте в духовку на годину при 160°С під закритою кришкою.
- Подавайте капусту з бринзою та м’ясними шкварками.
На десерт можна поласувати кіфликами — традиційною закарпатською випічкою. Такі золотисті та пухкі рогалики хочеться їсти знову і знову.