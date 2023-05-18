Улюблена страва Івана Франка: рецепт, який знають лише бабусі

Українська кухня неймовірно смачна

У закарпатській кухні є цілий ряд класних страв із квашеними овочами. Одна з таких страв засипана капуста — це каша, яка готується з пшона та капусти. Колись без цієї страви не обходилося жодне весілля чи святковий стіл. .

Попри прості та недорогі інгредієнти, засипана капуста за рецептом Uaportal дуже смачна та ситна. Її дуже любив відомий письменник Іван Франко.

Як приготувати капусту

Інгредієнти:

свіжа капуста – 400 г;

квашена капуста — 200 г;

пшоно — 200 г;

морква – 1 шт.;

рослинна олія;

запашний перець горошком — 2-3 шт.;

сіль, чорний мелений перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Подрібніть і тушкуйте капусту 5 хвилин на сковороді з олією. Додайте квашену капусту і потушкуйте ще 5 хвилин| Посоліть та додайте перець. Моркву натріть і викладіть у форму для запікання, додавши духмяний перець. До капусти додайте пшоно і перемішайте. Масу викладіть на моркву, додайте трохи води і 2 ст. л. олії та відправте в духовку на годину при 160°С під закритою кришкою. Подавайте капусту з бринзою та м’ясними шкварками.

На десерт можна поласувати кіфликами — традиційною закарпатською випічкою. Такі золотисті та пухкі рогалики хочеться їсти знову і знову.