Чизкейк із трьох інгредієнтів: від такого рецепту відірватися неможливо

Готувати такий чізкей можна хоч щодня

Чизкейк – це сирний десерт, який користується великою популярністю у всьому світі. Традиційно він складається з двох частин: основи з печива та начинки із сиру "Філадельфія". Однак зараз існує дуже велика кількість видозмінених рецептів чизкейк.

Сьогодні з "Главредом" саме такий чизкейк і приготуємо. Цей рецепт настільки простий, що сподобається будь-якій господині — крім печива та олії для основи для нього потрібно всього три інгредієнти. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати чизкейк

Інгредієнти:

сир — 450 г;

згущене молоко — 300 мл;

яйця — 3 шт.

Спосіб приготування:

Сир викласти в глибоку миску. Додати яйця та згущене молоко. Збити міксером чи блендером сир. Він має бути однорідним і без грудочок. Розігріти духовку до 200 градусів. Круглу форму обов’язково застелити папером для випікання. Вилити у форму готове тісто і випікати чизкейк рівно 40 хвилин. Для смачної основи можна подрібнити печиво 300 г, Змішати його з розтопленим вершковим маслом. У формі для чизкейка зробити основу та наповнити сирною масою. Такий чизкейк теж випікати 40 хвилин|мінути| при 200 градусів.

А щоб випічка довго не черствіла, додайте туди один інгредієнт. Ваш чизкейк буде пишним, доки ви не з’їсте.