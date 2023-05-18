Чизкейк із трьох інгредієнтів: від такого рецепту відірватися неможливо
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Готувати такий чізкей можна хоч щодня
Чизкейк – це сирний десерт, який користується великою популярністю у всьому світі. Традиційно він складається з двох частин: основи з печива та начинки із сиру "Філадельфія". Однак зараз існує дуже велика кількість видозмінених рецептів чизкейк.
Сьогодні з "Главредом" саме такий чизкейк і приготуємо. Цей рецепт настільки простий, що сподобається будь-якій господині — крім печива та олії для основи для нього потрібно всього три інгредієнти. Тому беремо продукти та починаємо готувати.
Як приготувати чизкейк
Інгредієнти:
- сир — 450 г;
- згущене молоко — 300 мл;
- яйця — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Сир викласти в глибоку миску. Додати яйця та згущене молоко.
- Збити міксером чи блендером сир. Він має бути однорідним і без грудочок.
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- Круглу форму обов’язково застелити папером для випікання. Вилити у форму готове тісто і випікати чизкейк рівно 40 хвилин.
- Для смачної основи можна подрібнити печиво 300 г, Змішати його з розтопленим вершковим маслом. У формі для чизкейка зробити основу та наповнити сирною масою. Такий чизкейк теж випікати 40 хвилин|мінути| при 200 градусів.
А щоб випічка довго не черствіла, додайте туди один інгредієнт. Ваш чизкейк буде пишним, доки ви не з’їсте.