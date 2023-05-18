Рецепт підглянутий у дорогому ресторані: готуємо куряче філе в картоплі

Неповторна страва із простих продуктів

Сьогодні ми приготуємо страву, рецепт якої підглянуто в одному з найдорожчих ресторанів. Куряче м’ясо в картоплі — це дуже м’яка та ніжна на смак їжа, яку близькі будуть просити у вас щодня.

Виявилося, що таке м’ясо в картоплі від "Бабусиних рецептів" приготувати зовсім не складно, та й інгредієнти для нього завжди знайдуться у холодильнику. Саме вони формують фантастичний баланс смаку та аромату. Таку апетитну та ароматну страву можна приготувати не лише на обід чи вечерю, а й на святковий стіл. Спробуйте — і вам сподобається.

Як приготувати куряче м’ясо в картоплі.

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

куряче філе – 2 шт.

Спосіб приготування:

Очистити картоплю і натерти на тертці. Картопляну масу ретельно віджати від зайвої рідини, змішати із сіллю, яйцем та борошном. Кожну частину курячого філе поділити вздовж на 3 частини, посолити. Кожну частину курячого філе потрібно розрізати надвоє, покрити з обох боків картопляною масою. У сковороді розігріти олію та обсмажити куряче філе до золотистої скоринки з обох боків.

До речі, щоб прибрати з м’яса антибіотики, необхідно обробляти її правильно. "Телеграф" розповідав, як правильно її чистити.