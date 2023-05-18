Рецепт підглянутий у дорогому ресторані: готуємо куряче філе в картоплі
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Неповторна страва із простих продуктів
Сьогодні ми приготуємо страву, рецепт якої підглянуто в одному з найдорожчих ресторанів. Куряче м’ясо в картоплі — це дуже м’яка та ніжна на смак їжа, яку близькі будуть просити у вас щодня.
Виявилося, що таке м’ясо в картоплі від "Бабусиних рецептів" приготувати зовсім не складно, та й інгредієнти для нього завжди знайдуться у холодильнику. Саме вони формують фантастичний баланс смаку та аромату. Таку апетитну та ароматну страву можна приготувати не лише на обід чи вечерю, а й на святковий стіл. Спробуйте — і вам сподобається.
Як приготувати куряче м’ясо в картоплі.
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- куряче філе – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю і натерти на тертці. Картопляну масу ретельно віджати від зайвої рідини, змішати із сіллю, яйцем та борошном.
- Кожну частину курячого філе поділити вздовж на 3 частини, посолити.
- Кожну частину курячого філе потрібно розрізати надвоє, покрити з обох боків картопляною масою.
- У сковороді розігріти олію та обсмажити куряче філе до золотистої скоринки з обох боків.
До речі, щоб прибрати з м’яса антибіотики, необхідно обробляти її правильно. "Телеграф" розповідав, як правильно її чистити.