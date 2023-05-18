Не лише з сосискою: як приготувати хот-дог із секретним інгредієнтом

Перетворюємо класичну страву на пікантну!

Булочки з салатом з крабових паличок – оригінальна закуска. Їхнє приготування не вимагатиме від вас багато часу.

Соковита начинка зі свіжими огірками, солодким перцем та соусом з йогурту стане чудовою альтернативою звичним хот-догам з сосисками. Спробуйте приготувати таку страву за рецептом Shuba – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати хот-дог з крабовими паличками

Інгредієнти на 6 порцій:

булочка для хот-дога — 6 шт.;

міні-сосиски молочні — 12 шт.;

крабові палички — 4 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

майонез — 50 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку

Додатково:

масло вершкове — 1 ст. л.;

огірок — 1 шт.;

кетчуп — 3 ст. л.;

гірчиця — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Відваріть яйця круто, остудіть, очистьте і дрібно наріжте. Крабові палички розморозьте і також дрібно наріжте. Наріжте свіжий огірок, зелень, додайте до яєць та крабових паличок. Додайте також майонез, сіль та перець. Перемішайте. Булочки надріжте, злегка змастіть гірчицею. Викладіть приготовлений салат. Смажте сосиски до золотистого кольору на олії, викладіть на начинку і полийте кетчупом.

Популярний майонез для крабових паличок можна приготувати вдома. Він вийде корисніше магазинного.