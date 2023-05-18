Не лише з сосискою: як приготувати хот-дог із секретним інгредієнтом
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Перетворюємо класичну страву на пікантну!
Булочки з салатом з крабових паличок – оригінальна закуска. Їхнє приготування не вимагатиме від вас багато часу.
Соковита начинка зі свіжими огірками, солодким перцем та соусом з йогурту стане чудовою альтернативою звичним хот-догам з сосисками. Спробуйте приготувати таку страву за рецептом Shuba – і ви не пошкодуєте!
Як приготувати хот-дог з крабовими паличками
Інгредієнти на 6 порцій:
- булочка для хот-дога — 6 шт.;
- міні-сосиски молочні — 12 шт.;
- крабові палички — 4 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- майонез — 50 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку
Додатково:
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- огірок — 1 шт.;
- кетчуп — 3 ст. л.;
- гірчиця — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Відваріть яйця круто, остудіть, очистьте і дрібно наріжте.
- Крабові палички розморозьте і також дрібно наріжте.
- Наріжте свіжий огірок, зелень, додайте до яєць та крабових паличок. Додайте також майонез, сіль та перець. Перемішайте.
- Булочки надріжте, злегка змастіть гірчицею. Викладіть приготовлений салат.
- Смажте сосиски до золотистого кольору на олії, викладіть на начинку і полийте кетчупом.
Популярний майонез для крабових паличок можна приготувати вдома. Він вийде корисніше магазинного.