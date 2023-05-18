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Щоб у спеку довго не стояти на кухні: швидкий рецепт бабусиних смажених пиріжків із цибулею та яйцем

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливі пиріжки з цибулею та яйцем
Приголомшливі пиріжки з цибулею та яйцем. Фото cesmak.info

Вони миттю розлетяться зі столу

Стояти біля плити в нестерпну спеку ще те задоволення. Але рано чи пізно їсти захочеться, і доведеться щось приготувати. На щастя, є рецепти, які не вимагають постійної присутності на кухні.

Розкажемо, як швидко приготувати бабусині пиріжки з цибулею та яйцем на сковороді за рецептом "Цесмак". Все, що потрібно зробити – це замісити тісто та приготувати начинку. Пишні пиріжки з апетитною начинкою не залишать байдужим нікого.

Як приготувати пиріжки з цибулею та яйцем

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно – 1 кг;
  • дріжджі – 10 г;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • молоко – 750 мл;
  • соняшникова олія – 5 ст. л.;
  • яйце – 6 шт.;
  • зелена цибуля – 3 пуч.;
  • вершкове масло – 6 ст. л.;
  • чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно через сито. Додайте сухі дріжджі, цукор та сіль. Змішайте сухі інгредієнти та влийте в них підігріте молоко.
  2. Додайте в тісто 5 ст. л. розтопленого вершкового масла і замісіть еластичне тісто. Вимішуйте тісто 5 хвилин, перекладіть в миску і накрийте рушником. Залишіть тісто на 40 хвилин.
  3. Наріжте зелену цибулю, додайте розтоплене вершкове масло, поперчіть і посоліть на свій смак, перемішайте.
  4. Відварені круто яйця наріжте кубиками. Перемішайте із цибулею.
  5. Тісто розділіть на невеликі частини розміром із долоню. Розкотіть коржики та покладіть туди яєчно-цибулеву начинку. Щільно заліпіть краї.
  6. Обсмажуйте пиріжки на розпеченій олії до золотистого кольору на середньому вогні. Приготовлені пиріжки викладіть на широку миску, застелену паперовою серветкою, яка вбере залишки жиру.

Додайте в пиріжки один інгредієнт і вони довго не черствітимуть. Готуйте, їжте та насолоджуйтесь.

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