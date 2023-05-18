Щоб у спеку довго не стояти на кухні: швидкий рецепт бабусиних смажених пиріжків із цибулею та яйцем
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Вони миттю розлетяться зі столу
Стояти біля плити в нестерпну спеку ще те задоволення. Але рано чи пізно їсти захочеться, і доведеться щось приготувати. На щастя, є рецепти, які не вимагають постійної присутності на кухні.
Розкажемо, як швидко приготувати бабусині пиріжки з цибулею та яйцем на сковороді за рецептом "Цесмак". Все, що потрібно зробити – це замісити тісто та приготувати начинку. Пишні пиріжки з апетитною начинкою не залишать байдужим нікого.
Як приготувати пиріжки з цибулею та яйцем
Інгредієнти:
- пшеничне борошно – 1 кг;
- дріжджі – 10 г;
- цукор – 3 ст. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- молоко – 750 мл;
- соняшникова олія – 5 ст. л.;
- яйце – 6 шт.;
- зелена цибуля – 3 пуч.;
- вершкове масло – 6 ст. л.;
- чорний перець мелений – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Просійте борошно через сито. Додайте сухі дріжджі, цукор та сіль. Змішайте сухі інгредієнти та влийте в них підігріте молоко.
- Додайте в тісто 5 ст. л. розтопленого вершкового масла і замісіть еластичне тісто. Вимішуйте тісто 5 хвилин, перекладіть в миску і накрийте рушником. Залишіть тісто на 40 хвилин.
- Наріжте зелену цибулю, додайте розтоплене вершкове масло, поперчіть і посоліть на свій смак, перемішайте.
- Відварені круто яйця наріжте кубиками. Перемішайте із цибулею.
- Тісто розділіть на невеликі частини розміром із долоню. Розкотіть коржики та покладіть туди яєчно-цибулеву начинку. Щільно заліпіть краї.
- Обсмажуйте пиріжки на розпеченій олії до золотистого кольору на середньому вогні. Приготовлені пиріжки викладіть на широку миску, застелену паперовою серветкою, яка вбере залишки жиру.
Додайте в пиріжки один інгредієнт і вони довго не черствітимуть. Готуйте, їжте та насолоджуйтесь.