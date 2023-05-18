Два інгредієнти додадуть супу пікантності: незвичайний рецепт першої страви

Зробіть першу страву більш цікавою на смак

Часто ми варимо супи довгого приготування зі свинини або яловичини. Курятина дає не менш ситний бульйон, але приготування займає менше часу.

Щоб додати родзинку першій страві, покладіть у нього лимон та імбир для смаку та неперевершеного аромату. Shuba стверджує, що такий суп стане більш пікантним.

Як приготувати курячий суп з імбиром

Інгредієнти на 4 порції:

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

корінь імбиру свіжий – 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

вода — 7 склянок;

курячі стегна — 2 шт.;

імбир мелений — 2 ч. л.;

гвоздика — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля 3 шт.;

часник мелений, сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю невеликими шматочками. Корінь імбиру, картоплю та моркву очистьте від шкірки та наріжте кружальцями. Слайсами наріжте половинку лимона. Розігрійте у великій каструлі з товстим дном олію, покладіть імбир і цибулю, обсмажте 2-3 хвилини. Помийте курячі стегна та обсушіть паперовими рушниками. Зніміть шкіру та видаліть кістки. Покладіть у каструлю з цибулею курку, лимон, мелений імбир, картоплю та морквк. Залийте водою та доведіть до кипіння. Накрийте кришкою, зменште вогонь і готуйте 35 хвилин.

Наприкінці приготування додайте мелений часник. Вимкніть вогонь, розлийте суп по тарілках. За бажанням приправте зеленою цибулею, кропом або петрушкою.