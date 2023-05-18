Домашні будуть просити їх щодня: найпростіший рецепт рибних котлет
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Такі котлетки підійдуть як для звичайного обіду, так і для святкового столу
Риба — це надзвичайно корисний та смачний продукт. Але звичайна смажена або запечена риба швидко набридає. З використанням рибного фаршу можна приготувати ніжні та соковиті котлети. Вони чудово поєднуються з овочами, крупами та іншими видами гарніру.
Вони підійдуть як для звичайного сімейного обіду, так і для святкового столу. Рецептом поділились на Ua.portal.
Інгредієнти:
- 500 г річкової або морської риби;
- 2 курячих яйця;
- 2 цибулини;
- 200 г м'якоті батона;
- 100 мл молока;
- Сіль та перець до смаку;
- Спеції за бажанням;
Спосіб приготування:
- Підготуйте рибу. Пропустіть філе та цибулину через м'ясорубку. Додайте до отриманого фаршу сіль, перець і спеції за своїм смаком.
- М'якоть батона замочуємо в молоці, а потім додаємо її до фаршу. Додаємо також яйця та добре перемішуємо — до однорідного.
- З отриманої маси формуємо котлети. Обвалюємо їх у борошні або панірувальних сухарях та обсмажуємо до золотистого кольору з обох боків. Якщо переживаєте, чи не будуть вони раптом сирими всередині, можна довести котлети в духовці — для цього викладаємо їх у форму і ставимо приблизно на 20 хвилин з температурою 180 градусів.
Якщо сорт риби сухий, можна додати до фаршу ще й невеликий шматочок сала. Вам знадобиться і цей спосіб швидко почистити рибу.